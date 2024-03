"Feito por Elas": Festival de Jeans de Toritama 2024 homenageia mulheres

A- A+

Robusto e resistente, mas maleável, adaptável, plural e atemporal. Essas características, tradicionalmente associadas ao jeans, essa peça emblemática que atravessa gerações e fronteiras, encontram um paralelo inspirador em Toritama, cidade localizada no Agreste pernambucano, a 170km do Recife.

No pequeno município, essas qualidades transcendem o tecido para ecoar na força e resiliência das mulheres. Com mãos habilidosas e espírito empreendedor, elas não apenas estão costurando o tão cobiçado 'ouro azul', mas também tecendo os pilares da indústria têxtil nacional, liderando a produção com vigor e determinação.

Sempre atento às tendências, o Festival do Jeans de Toritama (FJT) , que vai para a sua 22ª edição este ano, tem como tema “Feito por elas”, uma homenagem às artesãs do denim, cujo trabalho molda não apenas as tendências da moda brasileira, mas também o futuro da indústria.

“O Festival do Jeans 2024 celebra não apenas a moda, mas as histórias de determinação, criatividade e liderança dessas mulheres. Elas vão além do chão de fábrica, abrangendo toda a cadeia produtiva, desde as tarefas mais essenciais até a liderança de negócios próprios e o domínio do processo criativo. Conversamos com algumas dessas mulheres que não apenas dominam a cena com sua visão empreendedora, mas também redefinem a cadeia de produção, provando que o coração da moda brasileira bate forte graças a elas”, revela Thiago Alexandre, diretor do FJT pelo sétimo ano.

Nove mulheres que fazem a diferença na produção do jeans vão representar a força feminina. E elas representam diversas áreas dessa cadeia produtiva: estilistas, costureiras, empreendedoras e confeccionistas. As histórias de Maria Aparecida, Meyriele, Alessandra Andrade, Sofia Fragoso, Luciana Silva, Maria da Conceição Tavares, Diva Marques, Maria Augusta e Jéssica Nayara são apenas algumas ilustrações da força que move o império do jeans em Toritama.

Entre 1° e 4 de maio, a cidade se transforma no maior palco da moda do Norte/Nordeste e um dos maiores do Brasil. O primeiro dia do evento será destinado a convidados e autoridades e quem vai animar os presentes serão os cantores paraibanos Walkyria Santos e Kevin Ndjana, que já participou de outras edições. A cada noite, o público – convidado pelas marcas participantes – confere dez desfiles do que é tendência no universo têxtil.

No ano passado, o festival registrou mais de 20 mil visitantes, quase 40 desfiles e recorde em outros números, com 116 estandes e mais de 70 marcas apostando no evento. Na arena de shows, a pernambucana Raphaela Santos – estrela do estilo brega com milhões de seguidores nas redes sociais – é a primeira atração confirmada.

O FJT 2024 vai ser realizado no estacionamento do Shopping Parque das Feiras, às margens da BR-104, entre 16h e 22h. O evento é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Toritama (Acit), tem direção de Thiago Alexandre e conta com o apoio da Prefeitura de Toritama. A entrada é gratuita.

Quem está longe também pode acompanhar os desfiles de forma remota. Eles são transmitidos, pelo YouTube, através da conta FJT Digital. Para assistir, é bem simples. Basta acessar, gratuitamente, o site www.fjtdigital.com, clicar na aba “Cadastre-se agora” e preencher os espaços com nome e e-mail. No site, constam todas as marcas e dias em que vão desfilar.

Veja também

CANAL SAÚDE Como entender e melhorar o sono do idoso