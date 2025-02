A- A+

FESTIVAL Félix Cavalcanti - FK detalha a programação do Festival PREAMP 2025 A novidade é o Fórum AMP de Qualificação Técnica que será realizado no Museu Cais do Sertão

O 22º Festival PREAMP 2025 traz, nesta edição, uma novidade voltada para a qualificação técnica do mercado cultural em Pernambuco: o Fórum AMP de Qualificação Técnica que acontece na segunda-feira (10), no auditório do Museu Cais do Sertão, das 9h às 19h, no Bairro do Recife. A iniciativa surge em meio aos debates atuais sobre o papel dos diversos profissionais da cultura no mundo moderno. Para participar do evento, que é gratuito e acontecerá das 9h às 19h, basta apenas comparecer ao local.

O Fórum contará com as presenças da Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Luciana Santos, além de representantes do Ministério da Cultura (MinC), da Secretaria de Cultura de Pernambuco; Secretaria de Cultura do Recife; Secretaria de Cultura de Olinda e do secretário dos Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

O músico Félix Cavalcanti – FK, coordenador executivo do Festival, participou nesta quinta-feira (6), de bate-papo com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha FM 96,7, destacando a importância da ação formativa do PREAMP.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

L

Paralelo ao Fórum,mas já com inscrições encerradas, acontecem as ações do Palco Escola que busca atender à demanda de capacitação de profissionais na área técnica do mercado musical em Pernambuco. As atividades serão realizadas entre os dias 10 e 22 de fevereiro, no COMPAZ Dom Hélder Câmara e na Casa AMP Criativa, ambas no Recife.

“O Palco Escola já formou mais de 1.500 profissionais de todo o estado. É uma ação formativa que acontece o ano inteiro. Estamos no São João de Caruaru, Festival de Inverno de Garanhuns, semana pré-carnavalesca de Olinda formando o profissional que tem o estágio garantido no próprio festival,” destaca FK.

Todas as oficinas e workshops são gratuitas e 60% das vagas foram destinadas a mulheres cis, mãe solo, pessoa trans, negros e negras, e povos indígenas ou quilombolas. Cada pessoa pôde escolher no máximo duas oficinas e dois workshops para participar.

A Mostra Musical do PREAMP acontece nos dias 21 e 22, em palco armado no Cais da Alfandega, a partir das 18h, com seis atrações a cada noite, entre convidados e selecionados pela curadoria do Festival.

Para saber mais sobre a 22ª edição do Festival PREAMP 2025 é só acessar @oficial_amp

Veja também