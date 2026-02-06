A- A+

Canal Saúde "Feriadão" de carnaval acende alerta para acidentes com crianças Especialista alerta para riscos ocultos da folia e destacam cuidados essenciais

O Carnaval é um período de muita folia e feriadão para muita gente, mas exige atenção redobrada dos serviços de saúde.

Durante a festa de Momo, observa-se um aumento na demanda por atendimentos de urgência pediátrica. Esse crescimento está especialmente relacionado a traumas abdominais, perfurações internas e ingestão de corpos estranhos.

Essas situações podem evoluir rapidamente para quadros graves, exigindo, em muitos casos, intervenção cirúrgica.

Nesta sexta-feira (6), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a cirurgiã pediátrica, Liziane Sabino. Ela falou sobre os acidentes com crianças.

A Dra. Liziane Sabino iniciou a conversa destacando que, embora as crianças também queiram brincar, a exposição a grandes aglomerações exige vigilância redobrada

“Principalmente a supervisão das crianças durante esse carnaval. Criança também quer brincar mas aí no momento que você leva a criança para um ambiente que tem multidões ou que está sem supervisão, o risco aumenta muito dos acidentes.”

Cirurgiã Pediátrica, Dra. Liziane Sabino/Foto: Divulgação

A especialista enfatizou que os pais não devem impor o ritmo de um adulto as crianças

“A criança ela tem outro ritmo, ela vai cansar mais rápido, ela não vai percorrer as distâncias que o adulto percorre. Então tudo isso pode gerar problemas. Tem que ter uma tensão redobrada na hidratação, proteção, protetor solar... passar assiduamente na criança.”

Sobre a alimentação durante a folia, a médica recomendou evitar produtos que necessitam de refrigeração

“Evitar alimentos que precisem de refrigeração, como iogurtes, por exemplo, que você tem um período muito pequeno e curto para ele estar fora de casa, então porque também estraga e normalmente leva lá o biscoitinho, a bolachinha, um suquinho. Ficar de olho também nos alimentos que está levando para não serem perecíveis.”

Por fim, a Dra. Luziane alertou para o perigo de fantasias com peças pequenas, especialmente para crianças menores de dois anos que estão na fase oral

“Encher uma criança pequenininha abaixo de 2 anos, com uma fantasia, com muita lantejola, com esses objetos pequenos, o ideal é evitar. Frequentemente ele ainda está numa fase oral de tudo que pega colocar na boca e o que ela vai pegar, ela pode engolir.”

