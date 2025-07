A- A+

CANAL SAÚDE Férias x crianças autistas: como programar as atividades Especialista orienta pais sobre como organizar as férias de crianças com autismo para minimizar impactos na rotina e na ansiedade

As férias podem ser um período desafiador para muitos pais, especialmente quando não há uma programação adequada para as crianças. Sem atividades variadas no dia a dia, elas podem acabar ficando ociosas.

Para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o planejamento é ainda mais importante, pois ajuda a evitar ansiedade e garante uma rotina que ofereça conforto, segurança e certa previsibilidade.

Nesta sexta-feira (11), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a psicopedagoga e diretora da Clínica Nuno Desenvolvimento, Cinthia Cardoso. Ela falou sobre como planejar atividades de férias para crianças com TEA.

Para iniciar a conversa, a psicopedagoga explicou qual é o grande desafio para as crianças com TEA

"O grande desafio das férias para essa criança é a quebra da rotina. Ela já está acostumada com a rotina, seja da escola, seja das terapias, e, nesse período de previsíveis pausas, também precisa estar preparada para o que está por vir."

Cinthia Cardoso destacou a importância da previsibilidade para a criança com TEA

"O que eu sugiro é a previsibilidade de cada dia, ou seja, o que vamos fazer hoje, para que ela se sinta segura e consiga seguir o ritmo das férias tranquilamente."

A psicopedagoga Cinthia Cardoso explicou como a comunicação e o preparo podem ajudar crianças com TEA a se adaptarem melhor

"É preciso ir conversando, avisando e informando, mostrando vídeos e imagens do que faremos, para que ela se sinta segura e, com certa previsibilidade, esteja preparada para o momento que está por vir."

Cinthia Cardoso ressaltou a importância de manter um equilíbrio na rotina das férias para crianças com TEA

“Então, vamos tentar dosar de que forma essas férias vão ser inseridas na vida dela. Porque, de repente, deixar ela acordar a hora que quiser ou entregar um celular pode causar sim consequências terríveis na volta às aulas e às terapias.”

