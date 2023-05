A- A+

PRÊMIO Fernando de Noronha pode ganhar "Oscar do Turismo" Arquipélago compete em três categorias: Destino de Praia da América do Sul, Destino de Lua de Mel e Destino mais Romântico

O arquipélago de Fernando de Noronha figura em três categorias no “Oscar do Turismo”: "Melhor Destino de Praia da América do Sul", "Melhor destino de Lua de Mel" e "Destino Mais Romântico" do continente. O World Travel Awards América do Sul segue com votação popular aberta até o dia 9 de julho pelo site https://www.worldtravelawards.com.

“Estamos muito felizes com as indicações de melhor destino de praia, de lua de mel e mais romântico. Não há como negar a beleza natural de Fernando de Noronha. O mundo reconhece isso e passa também a nos enxergar como um destino de excelência nos serviços. Temos pousadas de charme, opções de restaurantes para todos os paladares, serviços de passeio e receptivos que usam a criatividade como inovação. Então, estamos sempre atentos para oferecer a melhor experiência ao viajante”, afirma a presidente da Associação das Pousadas de Fernando de Noronha (APFN), Lúcia Smith Costa.

A premiação contempla os destinos de turismo que mais se destacaram no último ano e se consagram como referência em suas categorias, incluindo não apenas atrações turísticas, como também serviços, tais como hotéis e resorts, cruzeiros, agências de viagens e operadores de turismo.

Quem obtiver mais votos em cada categoria será nomeado o vencedor e aclamado durante a Cerimônia de Gala 2023 do World Travel Awards Caribbean & The Americas. O evento acontecerá em 26 de agosto de 2023, no Sandals Grande St., a ilha mágica de Santa Lúcia, no Caribe.

Ao acessar o site do World Travel Awards, é necessário realizar um cadastro. Será enviado um e-mail de confirmação e posteriormente o público deverá acessar a opção “América do Sul”, em seguida, seção “Destinos”.

