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CULTURA Festa dos Tambores celebra tradição dos afoxés na Bomba do Hemetério Evento gratuito reúne cortejo, música, culinária de terreiro e homenagens a referências da cultura afro-pernambucana no dia 9 de maio, no Recife

A batida dos tambores volta a ocupar a Bomba do Hemetério, no Recife, no dia 9 de maio de 2026, com a realização da 14ª Festa dos Tambores. Promovido pelo Afoxé Povo de Ogunté, o encontro acontece na sede da Gigante do Samba e no entorno do polo cultural do bairro. A programação tem início às 16h, com o cortejo do Afoxé Alafin Oyó, que parte das imediações do Sítio de Pai Adão até a quadra da escola de samba, marcando a ligação entre territórios de tradição.

Para falar sobre a Festa dos Tambores, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Gabriela Trajano, vocalista do Afoxé Povo de Ogunté, que fala sobre a responsabilidade de passar a tradição para as novas gerações



Atingir outras vertentes também é muito importante pra gente, porque faz com que a nossa cultura se reverbere por mais gerações. E aí não só adultos, mas também e principalmente, adolescentes, crianças”, destaca Gabriela Trajano.

Gabriela Trajano convida o público para o evento gratuito e comemorar na batida sagrada dos Afoxés de Pernambuco - Foto: Emerson Costa



No palco, o grupo anfitrião recebe convidados como Mestre Biu do Coco, Afoxé Ylê de Egbá, Banda Obirin, Luiza Pérola e Batuketo. As apresentações reúnem música, dança e elementos da religiosidade de matriz africana. O público também poderá conferir feira de artesanato e culinária de terreiro, com pratos preparados por Yabás de diferentes casas do Recife.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



Nesta edição, a festa homenageia Mãe Lu de Oxalá e o pesquisador Severino Lepê Correia, nomes ligados à valorização da cultura afro-brasileira. O evento contará com intérprete de Libras e ações de acessibilidade, além de atividade educativa em escola pública da região. Gratuita, a Festa dos Tambores reforça seu papel como espaço de preservação cultural e encontro coletivo.

SERVIÇO:

14ª Festa dos Tambores – Na batida sagrada dos afoxés de Pernambuco

Data: 9 de maio de 2026

Horário previsto de saída do cortejo: 16h

Horário início dos shows – 19h (Banda Obirin, Afoxé Povo de Ogunte, Luísa Pérola e Batuketu)

Sede da Gigante do Samba e arredores – Bomba do Hemetério – Recife

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