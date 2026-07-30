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FESTIVAL Festival A Letra e A Voz começa nesta sexta-feira no Recife Programação gratuita reúne literatura, música e teatro em nove espaços da cidade até o dia 8 de agosto

O 23º Festival Recifense de Literatura "A Letra e A Voz" começa nesta sexta-feira (31), no Recife, com uma programação gratuita que segue até o dia 8 de agosto. Promovido pela Prefeitura do Recife, o evento reúne literatura, música e teatro com o tema "Narrativas para habitar o mundo: vozes que se encontram". A programação contará com a participação dos escritores Gregório Duvivier, Aline Bei e Clarice Freire, além dos cantores Juliana Linhares e PC Silva.

Para falar sobre o festival, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o curador do Festival, Dado Sodi, que destaca a essência do festival e a literatura como fio condutor.



A literatura é o fio condutor. A gente tem música e tem show, mas é criado a partir de obras literárias. A gente tem teatro, mas é um espetáculo criado a partir de um livro. É as várias formas que a literatura tem de habitar esse mundo”, afirma Dado Sodi.

Também integram o festival Nínive Caldas, Carol Levy, Giordano Castro, Inaldete Pinheiro, Odailta Alves e os coletivos teatrais Cangaias e Fiandeiros. Nesta edição, o evento homenageia Tiago West, Raimundo Carrero (in memoriam) e a Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop de Pernambuco.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

As atividades serão realizadas em nove espaços da cidade, entre eles os teatros de Santa Isabel e Hermilo Borba Filho, a Academia Pernambucana de Letras, o Compaz Ariano Suassuna e o Paço do Frevo. Para participar, o público deverá doar um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos do Recife.

Confira a programação completa:

23º Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz

Dia 31/07 (Sexta-feira)

Teatro de Santa Isabel

19h - Homenagem a Tiago West e Raimundo Carrero / Show “Chama Elas”, da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop / Espetáculo “Aos pés da Letra”, de Gregório Duvivier

Dia 01/08 (Sábado)

Teatro Hermilo Borba Filho

10h30 - Espetáculo infantil “Vento Forte para Água e Sabão”, da Cia Fiandeiros

Teatro de Santa Isabel

14h30 - Encontro com o autor: Cannibal conversa sobre o livro “Música para o Povo que não Ouve”, no foyer do teatro

15h - Mesa “Cenas que se Cruzam”, com Pablo Fidalgo (ESP) e Giordano Castro. Mediação Ana Gábri, no Salão Nobre

16h30 - Mesa “Narrativas para Habitar o Mundo”, com Aline Bei e Clarice Freire, no Salão Nobre

19h - Performance literária “O Mar que nos Habita”, com Nínive Caldas e elenco, e espetáculo “Josefina, uma Peça Rato”, do Cangaias Coletivo Teatral

Dia 02/08 (Domingo)

Teatro de Santa Isabel

9h às 18h - Feira da Maré

10h - Visita Guiada infantil pelo Teatro de Santa Isabel

10h30 - Contação de Histórias “As Bonecas de Nyashia”, com Odailta Alves

11h - Contação “Histórias e Canções para Habitar o Mundo”, com Carol Levy

15h - Mesa “A Cidade Inventada: Tiago West”: debate e lançamento do Memorial Tiago West, com Natasha Centenaro, Malu Freitas e Rafael West

16h30 - Mesa “Sonhar para Habitar o Mundo: Raimundo Carrero”, com Marcelo Pereira e Conceição Rodrigues

19h - Show “Até Cansar o Cansaço”, de Juliana Linhares

Dia 04/08 (Terça-feira)

Escola Professor Costa Porto (Joana Bezerra/Coque)

18h30 - Aula-espetáculo “Histórias do Brasil por Autoras Negras”, com Messias Martins. Para alunos do EJA

Dia 05/08 (Quarta-feira)

Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida (Rua do Bom Jesus)

15h - Leitura Mediada “Água Doce: A Literatura Trans(atlântica) de Akwaeke Emezi”, com Lucas Santana.

Dia 06/08 (Quinta-feira)

Compaz Ariano Suassuna

15h - Aula-espetáculo A Travessia dos Versos, com Maria Eulina Frada da Silva Mendes

Escolinha de Arte do Recife (Graças)

15h - Aula-espetáculo “80 anos de muita história”, com Inaldete Pinheiro e Odailta Alves. Para professores e alunos da UFPE

Dia 07/08 (Sexta-feira)

Academia Pernambucana de Letras

16h - Mesa “Outros Caminhos: Acessibilidade, Tecnologia e Mediação Literária”, com Pedro Izídio e Jefferson William

Dia 08/08 (Sábado)

Paço do Frevo

15h - Aula-espetáculo “Da África ao Frevo: Narrativas Literárias nas Vozes que cruzam o mar”, com Edmilton Amaro da Hora Filho

16h - Show “Estamos aqui”, com PC Silva

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