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CULTURA Festival das Bandeiras Juninas encerra programação com cortejo em Dois Unidos Celebração reúne cultura popular, religiosidade e tradições afro-brasileiras na Zona Norte do Recife

O bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, recebe neste domingo (26) a culminância do Festival das Bandeiras Juninas, com um cortejo cultural e religioso que celebra a tradição popular. A concentração acontece às 14h, na Praça do Canavial, de onde o desfile segue até o Ponto de Cultura Galpão do Vira. O percurso será embalado pelo Maracatu Nação Cambinda de Oyá e contará com a participação do coco Chinelo de Iaiá, quadrilhas juninas e grupos culturais.

Para falar sobre o Festival, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Léo Axé Babalorixá, juremeiro, historiador e percussionista do Coco Chinelo de Iaiá, Andrey Allan Babalorixá, juremeiro e percussionista e Ruan Torres percussionista. Sobre o respeito e o abraço à diversidade e à população LGBTQIA+, o Babalorixá Léo destaca.



Uma das coisas primordiais que nós temos no nosso espaço é o respeito à diversidade. A gente vai justamente trazendo essas pessoas para mostrar os trabalhos que elas têm, e que muitas vezes ficam numa cortina de fumaça, para que sejam protagonistas da sua história”, afirma Léo Axé.

Reconhecido como festival neste ano, o evento preserva uma tradição iniciada há mais de 30 anos por Mãe Vadinha e atualmente conduzida por Mãe Nete de Oxum, Patrimônio Vivo do Recife desde 2024.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A programação destaca a ancestralidade, a religiosidade e as manifestações afro-brasileiras. Após o cortejo, o público acompanha apresentações de Lucas dos Prazeres, Chinelo de Iaiá e Trans Coco. O evento também promove feira de economia criativa e o Concurso Gayrota Junina, fortalecendo a cultura e os empreendedores da comunidade.

SERVIÇO

Festival das Bandeiras Juninas

domingo (26), a partir das 14h

Galpão do Vira - Rua do Canavial, 193, Dois Unidos, Recife

Informações: @galpaodoviraoficial (Instagram)

Acesso gratuito

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