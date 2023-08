A- A+

CULTURA "Festival de Cultura Popular Paulista Chaminé das Artes" tem sua primeira edição O evento abre as comemorações do aniversário de 88 anos de Emancipação Política do município

A Prefeitura da Cidade do Paulista, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Juventude, lançará a 1° Edição do "Festival de Cultura Popular Paulista Chaminés das Artes". O evento será entre os dias 01 e 04 de setembro, no Ecoparque das Paineiras, localizado na região central do município. O festival abrirá as comemorações dos 88 anos de Emancipação Política de Paulista.

Ícones da cultura popular do Nordeste, como Zeca do Rolete, Mestre Galo Preto, a Ciranda de Dona Duda e ainda o Ilê Axé Orixalá Talabi, recentemente reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco, marcarão presença no festival multifacetado que promete celebrar as raízes culturais da cidade.

O evento contará com o encontro de Feirinhas de Artesanato e de Economia Criativa, com a participação das feiras Caminho das Artes, Mãos Talentosas, Empreendedor Bom Negócio, Sol e Mar e Feira de Empreendedores da Orla do Janga.

A realização da festa auxiliará na democratização do acesso à cultura e contará com uma programação rica e marcada pela diversidade cultural que ilustra o município das chaminés, símbolos de seu passado de propulsão econômica.

Programação:

01/09 - Sexta-feira



17h30 - Abertura com o Ilê Axé Orixalá Talabi



18h - Mestre Cal



19h30 - Resistência Negra



20h30 - Voz da Favela



02/09 - Sábado



18h - Afoxé Omi Odoya



19h30 - Mestre Galo Preto



21h30 - Guerrilha Negra



23h30 - A Lenda do Palhaço do Coqueiro



03/09 - Domingo



18h - Boi de Maria Preta



19h30 - Maracatu do Lua



21h - Valdenio da Mente



22h30 - Mil Glórias

