FESTIVAL Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco chega a 21ª edição Temporada começa neste sábado (5) e segue até final do mês com 14 espetáculos

Começa neste fim de semana o 21º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco (FTCPE). A programação, com 14 apresentações, segue até 27 de julho, sempre aos sábados e domingos, nos teatros de Santa Isabel, Parque e Barreto Júnior.

Os espetáculos, criados especialmente para a infância, apresentam obras clássicas e textos de novos autores e a participação de companhias de Arcoverde, Moreno, Paulista, Recife, João Pessoa (PB), uma montagem luso-brasileira, que vem do Rio de Janeiro. A montagem olindense tem sotaque egípcio e espanhol.

A edição deste ano presta homenagem às atrizes Carmelita Pereira e Juraci Vicente além do ator, diretor e dramaturgo Didha Pereira. Reconhecidos no cenário teatral local por mais de 50 anos de dedicação às artes cênicas, com atuação nas dramaturgias negras e quilombolas. A cerimônia de abertura e homenagem aos artistas, no sábado (5), acontece no Teatro de Santa Isabel antes da apresentação do espetáculo ‘Mundo em Busca do Coração da Terra,’ da Tropa do Balacobaco de Arcoverde, às 16h30

No fim de semana de abertura do Festival mais dois espetáculos: O segredo da Arca de Trancoso, no Teatro do Parque, da Cênicas Cia de Repertório, do Recife, às 16h30; e no domingo (6), Pinóquio, no Teatro de Santa Isabel, da Roberto Costa Produções, de Paulista, também às 16h30.

Nesta edição todas as sessões terão acessibilidade em Libras. Os ingressos, a partir de R$ 20, estão à venda na plataforma Sympla, com link disponível no site do Festival e também na bilheteria dos teatros duas horas antes das apresentações, sujeito à lotação.

O Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco é uma realização da Métron Produções com o incentivo cultural do SIC - Sistema de Incentivo à Cultura; Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife.

Para maiores informações e só acessar o site

Serviço

Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco

Mundo em Busca do Coração da Terra

Teatro de Santa Isabel

Sábado (5) às 16h30

O segredo da Arca de Trancoso

Teatro do Parque

Sábado (5) às 1630

Pinóquio

Domingo (6) às 16h30

Teatro de Santa Isabel

