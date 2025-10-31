A- A+

ANCESTRALIDADE Festival Fára Imara celebra ancestralidade e resistência em Olinda Primeira edição reúne fé, arte e debate sobre justiça racial no Beco da Macaíba, com programação gratuita dedicada às culturas de terreiro

A primeira edição do Festival Fára Imara, acontece neste sábado, 1 de novembro, no bairro do Guadalupe, em Olinda. Um encontro de fé, arte e resistência que celebra as culturas de terreiro. Inspirado na expressão yorùbá que significa “usamos nosso corpo para nos abraçar”, o evento transforma o Beco da Macaíba em um espaço de acolhimento e valorização da identidade afro-brasileira.

Para falar sobre o Festival, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o idealizador e coordenador Babá Pablo de Aganju, ele faz um convite a toda comunidade para o evento.

A gente vai chamar também a população indígena. Vamos conversar sobre isso. São estratégias contra o racismo, pessoas brancas também dentro dos privilégios de conversar sobre isso. E a gente a luta não é só de vocês, a gente tem que estar junto da luta porque é antirracista.

A programação começa pela manhã com o espetáculo Ibejis Brincam com a Morte e segue à tarde com o seminário “Terreiros por Justiça Racial”, reunindo líderes religiosos, juristas e pesquisadores. À noite, o festival ganha ritmo com apresentações de afoxé, maracatu, samba, coco e frevo, encerrando com um grande xirê em homenagem às lideranças espirituais.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O Fára Imara reforça o axé como símbolo de resistência e convida o público a vestir branco em reverência às tradições ancestrais.

SERVIÇO

Festival Fára Imara 2025 – “Usamos nosso corpo para nos abraçar”

Sábado, 1 de novembro de 2025, a partir das 9h

Beco da Macaíba – Rua João de Lima, Guadalupe, Olinda – PE

Atividades: Espetáculo de Mamulengo, Seminário sobre Justiça Racial, Xirê e apresentações musicais

Entrada gratuita

Realização: Terreiro Ilê Axé Oxum Karê, Coco de Umbigada e Pontão Memória Viva de Pernambuco

Redes sociais: @cocodeumbigada | @ileosunkare | @festivalfaraimara

Veja também