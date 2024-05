A- A+

FESTIVAL Festival Geek e K-Pop RioMar acontece neste final de semana com acesso gratuito A programação vai contar, além das apresentações de cosplays, com show, violino geek, danças sul-coreanas, workshop de dança, Random Play Dance e muito mais.

Os amantes da cultura geek, sul-coreana e do K-pop têm encontro marcado neste final de semana. O RioMar Recife promove o Festival Geek e K-Pop RioMar nos próximos sábado e domingo, dias 25 e 26 de maio. Na programação, haverá apresentações de cosplay e grupos de K-pop, show, bate-papo e muito mais. O evento será realizado no Piso L3 e, para participar, basta retirar o ingresso gratuito no App do RioMar Recife.

O Festival Geek e K-Pop RioMar começa a partir das 15h nos dois dias de evento e promete animar os apaixonados. A programação vai contar, além das apresentações de cosplays, com show, violino geek, danças sul-coreanas, workshop de dança, Random Play Dance e muito mais.

Como participar

Para ter acesso ao evento, o cliente deve acessar a área de eventos do App do RioMar Recife, disponível para Android e iOS, e clicar no link “Festival Geek e K-Pop”, preencher os dados e adquirir o ingresso gratuitamente. No dia do evento, o participante deve comparecer ao local e apresentar o ingresso digital ou impresso.

Programação do Festival Geek e K-Pop RioMar:

Sábado – 25 de maio

15h – Abertura com Pedro Leiros – Violino Geek

16h – Apresentações de cosplay e bate-papo

17h – Show com Animania Band

Domingo – 26 de maio

15h – K-List

15h10 – Random Play Dance

15h40 – Workshop de dança

16h40 – Apresentações de grupos de K-pop

18h10 – Random Play Dance

