Festival "Pintando o 7" comemora Semana da Criança e homenageia o ator André Filho

A 7ª edição do já consagrado Festival Pintando o 7 acontece no Recife, de 9 a 15 de outubro, para comemorar, com uma vasta programação, a Semana da Criança. Com o tema "Semana da Criança - Muito Além do Meu Quintal", que tem curadoria do ator e escritor, Luciano Pontes, o festival também homenageia o ator e diretor teatral André Filho, falecido recentemente, com a apresentação de dois espetáculos da Cia Fiandeiros de Teatro, da qual era diretor.

O evento vai contar com apresentações de espetáculos, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, na zona sul do Recife e na Rede de Bibliotecas pela Paz, da Prefeitura do Recife, que também recebe uma extensa programação de atividades formativas, que pode ser conferida na Biblioteca Carlos Percol (Compaz Ariano Suassuna), Afrânio Godoy (Compaz Eduardo Campos), Clarice Lispector (Compaz Dom Helder Câmara) e Júlia Santiago (Compaz Miguel Arraes).

A novidade deste ano é que, pela primeira vez, o Pintando o 7 chega à Ilha de Deus, comunidade periférica, situada entre os bairros do Pina e Imbiribeira, cercada pelos rios Jordão, Tejipió e Pina. Lá, uma comunidade de pescadores habita o local há quase um século e se mantém, sobretudo, através da pesca do sururu, marisco, caranguejo e camarão.

“Poder desbravar novos territórios e apresentar a arte e a cultura para crianças em todos os âmbitos sociais e econômicos é uma das principais premissas do festival. Por isso, vamos contar com uma apresentação às margens do rio do Pina, no Marco Zerinho, na Ilha de Deus, com artista Eduardo Filho, conhecido como Palhaço Dud Grud”, avisa Luciano Pontes.

Na edição deste ano, o festival visa estimular e desenvolver o olhar das crianças e dos adultos na exploração e ampliação de horizontes que estão no seu próprio “quintal”. Segundo Pontes, a edição é uma jornada para que crianças e jovens possam se aventurar e descobrir novas possibilidades.

“Essa edição, em especial, é uma forma de homenagear o saudoso diretor, professor e dramaturgo André Filho, que foi um trabalhador incansável do teatro, um mestre na arte de criar, inspirar e ensinar. Como homenagem, dois espetáculos da sua companhia estarão no festival. Foi a forma que achamos de deixar a sua memória viva e pulsante no palco”.

Além dos espetáculos, que são “Cantigas de Fiar”, “Vento Forte para água e sabão”, e “Palhaçassando”, o festival vai contar com várias atividades artísticas e culturais que incluem oficinas de xilogravura – ministrada pela Recrearte -, manipulação de bonecos – ministrada pelo bonequeiro e palhaço, Fábio Caio -, atividades com música, teatro, contação de histórias e palhaçaria – com apresentações de artistas, da Ilha de Deus, como José Lucas (Palhaço Laranjinha), Edson Correia (Tio Barbadão), Caio Braga (Palhaço Piripaque) e Grupo Percussivo Nação da Ilha.

Para Edson Fly, integrante da Associação Caranguejo Uçá, na Ilha de Deus, o Pintando o 7 tem tudo a ver com o que está expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“O direito das crianças serem simplesmente crianças. Então, o festival é a seguridade dessa prática que está no estatuto, pois toda criança tem direito à brincadeira, a educação, ao exercício da sua criatividade, e à construção de sua identidade cultural”.

O Festival Pintando o 7 tem incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura do Recife. Idealização da Fervo Projetos e realização da Cia Meias Palavras. Parceria com a Rede de Bibliotecas da Paz, COMPAZ, Secretaria de Segurança Cidadã e Ação Comunitária Caranguejo Uçá.



A classificação para as oficinas e para os espetáculos é livre. As atividades artísticas e o espetáculo Palhaçassando são gratuitos. Os ingressos para os espetáculos da Cia Fiandeiros podem ser adquiridos pelo site Guichê Web, com preços populares que variam entre R$ 20 (inteira), R$10 (meia-entrada) e R$5 (valor social). Vale ressaltar que os valores sociais são válidos para beneficiários de programas sociais e artistas com comprovação Sated ou DRT.



Com o compromisso de promover a inclusão, o Pintando o 7 vai contar com intérprete de libras em todos os espetáculos e oficinas formativas. As inscrições para as atividades artísticas são feitas de forma presencial, nas bibliotecas de cada COMPAZ. Para se inscrever nas oficinas, na Ilha de Deus, é preciso entrar em contato, através do telefone 81- 9.9321-4101 (Teresa Filha). Mais informações pelo site www.fervoprojetos.com ou pelo Instagram: @festivalpintandoo7.

Programação:

DIA 12/10/23 (quinta-feira)

Horário: 16h



Espetáculo: Cantigas de Fiar

Grupo: Companhia Fiandeiros de Teatro

Local: Teatro Luiz Mendonça

Duração: 40 minutos

Classificação Livre

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$10 (meia-entrada) e R$5 (ingresso social) - para beneficiários de programas sociais e artistas com comprovação Sated ou DRT.

Espetáculo com intérprete de Libras

DIA 13/10/23 (sexta-feira)

Horário: 16h



Espetáculo: Vento Forte Para Água e Sabão

Grupo: Companhia Fiandeiros de Teatro

Local: Teatro Luiz Mendonça

Duração: 55 minutos

Classificação Livre

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$10 (meia-entrada) e R$5 (ingresso social) - para beneficiários de programas sociais e artistas com comprovação Sated ou DRT.

Espetáculo com intérprete de Libras



DIA 14/10/2023 (sábado)

Horário: 16h30

Espetáculo: Palhaçassando

Grupo: Palhaço Dud Grud

Local: Marco Zerinho (Ilha de Deus)

Duração: 50 minutos

Gratuito



Espetáculo com intérprete de Libras

OFICINAS E ATIVIDADES RECREATIVAS:



DIA 09/10/23 (segunda-feira)

HORÁRIO: 15h às 16h

Manipulação de Bonecos – com Fábio Caio (PE)

Onde: Biblioteca Afrânio Godoy

COMPAZ Eduardo Campos - Av. Aníbal Benévolo, S/N, Alto Santa Terezinha, Recife - PE



DIA: 10/10/23 (terça-feira)

HORÁRIO: 10h às 11h/ 15h às 16h



Oficina de Xilogravura- Explorando a Arte e a Tradição (Recrearte – PE)

Onde: Biblioteca Clarice Lispector

COMPAZ Dom Hélder Câmara - Rua Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra, Recife - PE

DIA: 11/10/23 (quarta-feira)

HORÁRIO: 15h às 17h



Contação de Histórias – com Luciano Pontes (Meias Palavras – PE)

Onde: Biblioteca Júlia Santiago

COMPAZ Miguel Arraes - Av. Caxangá, 653, Caxangá, Recife - PE

DIA: 12/10/23 (quinta-feira)

HORÁRIO: 9h às 10h30



Atividade recreativa de palhaçaria - com o artista Lucas José (Palhaço Laranjinha)

Onde: Caranguejo Uçá - Rua São Geraldo, 96 - Ilha de Deus, Recife/PE

10h30 ao meio-dia



Atividade recreativa de teatro - com o artista Edson Correia (Tio Barbadão) e Caio Braga (Palhaço Piripaque)

Onde: Caranguejo Uçá - Rua São Geraldo, 96 -Ilha de Deus, Recife/PE

14h às 15h30



Atividade recreativa de palhaçaria - com o artista Lucas José (Palhaço Laranjinha)

Onde: Caranguejo Uçá - Rua São Geraldo, 96 - Ilha de Deus, Recife/PE

15h30 às 17h



Atividade recreativa de teatro - com o artista Edson Correia (Tio Barbadão) e Caio Braga (Palhaço Piripaque)

Local: Caranguejo Uçá - Rua São Geraldo, 96 - Ilha de Deus, Recife/PE

DIA: 15/10/23 (domingo)

HORÁRIO: 10h ao meio-dia



Oficina de música - com o Grupo Percussivo Nação da Ilha

Local: Caranguejo Uçá - Rua São Geraldo, 96 - Ilha de Deus, Recife/PE

Para cada oficina são disponibilizadas 20 vagas, e Todas as atividades são gratuitas.

