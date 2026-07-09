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FESTIVAL Festival Pintando o 7 transforma férias em espaço de arte e formação cultural CAIXA Cultural Recife recebe programação com teatro, dança, oficinas e debates voltados às infâncias e às famílias

A CAIXA Cultural Recife recebe, de 10 a 26 de julho, a 12ª edição do Festival Pintando o 7 com atividades Culturais para Família. A programação acontece de sexta a domingo e reúne espetáculos de teatro e dança, oficinas artísticas e ações formativas voltadas para crianças, famílias, educadores e artistas. Neste ano, o festival amplia os serviços oferecidos ao público, com atividades acessíveis e uma programação diversificada que incentiva a formação cultural das infâncias.

Para falar sobre o festival, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o curador, ator e diretor Rudimar Constâncio, que destaca a necessidade vital de vivenciar a arte no desenvolvimento das crianças e adolescentes.

É importantíssimo que toda criança tenha uma experiência com a arte para ter consciência e poder se desenvolver. Isso não quer dizer que ela tem que ser artista, mas que ela tem que pelo menos poder experimentar”, afirma Rudimar Constâncio

Participam grupos de Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro, fortalecendo o intercâmbio entre diferentes produções artísticas do país. Outro destaque é o Colóquio de Teatro e Dança para as Infâncias Pintando o 7, que promove debates sobre os desafios e perspectivas da criação artística para crianças. As oficinas e encontros estimulam a criatividade e aproximam o público dos processos culturais.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Serviço:

12ª FESTIVAL PINTANDO O 7 – ATIVIDADES CULTURAIS PARA FAMÍLIA

CAIXA Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

10 a 26 de julho de 2026

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (Meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei)

Vendas a partir de sexta-feira (03/07), às 12. Link no Site da CAIXA Cultural

Classificação indicativa: Livre

Informações: Site da CAIXA Cultural | Instagram @caixaculturalrecife

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA

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