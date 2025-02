A- A+

FESTIVAL Festival Rec-Beat traz atrações internacionais inéditas em sua 29ª edição O festival acontece no já tradicional palco do Cais da Alfândega, entre os dias 01 e 04 de março, com acesso gratuito.

O Festival Rec-Beat, idealizado por Antonio Gutierrez, Gutie, teve sua origem no início da década de 90 com festas temáticas organizadas em espaços alternativos no Recife. As primeiras edições como ‘festival’ aconteceram em Olinda. O evento cresceu, migrou para o Recife, se tornou gratuito e passou a compor a programação noturna do Carnaval da cidade. Este ano, em sua 29ª edição, o Rec-Beat traz atrações internacionais inéditas, além de novos nomes da cena local.

Gutie conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta terça-feira (25) e detalhou toda a programação do festival, que acontece de 1 a 4 de março no Cais da Alfândega, sempre a partir das 19h. O curador do Rec-Beat afirmou que olhar para o festival é olhar para o futuro, pois em sua curadoria ele procura trazer novos artistas e as novas sonoridades de países como Angola, Cuba, Venezuela, Uganda, Bélgica, Colômbia, Portugal sem deixar de fora de sua programação os novos nomes do Pará, Bahia, São Paulo e Pernambuco.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

Oferecendo uma experiência inspiradora ao público em um ambiente aberto, democrático e gratuito, o Festival Rec-Beat atrai mais de 60 mil pessoas todos os anos. Em 2023 o Rec-Beat foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. O título destaca o festival como um importante catalisador cultural que promove a diversidade, a inclusão e o diálogo entre diferentes gêneros musicais, origens e gerações.

“Com quase três décadas de história, o Rec-Beat segue sendo um espaço de resistência e renovação, conectando territórios, atento à produção contemporânea brasileira e afro-íbero-americana. Como sempre, e nesta edição não é diferente, o festival celebra a diversidade com uma programação gratuita, inclusiva, que aposta em diferentes formas de expressão, sem perder de vista a tradição, mantendo-se fiel à sua essência e relevância no cenário musical contemporâneo”, comenta Gutierrez.

O Festival Rec-Beat 2025 tem patrocínio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura, Prefeitura do Recife e Livelo. Apoio da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, Consulado Geral da Alemanha no Recife, Camões - Centro Cultural Português em Brasília e Delikata. Festival filiado à Abrafin e Adimi. Realização da Rec-Beat Produções, Leão Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal - Lei de Incentivo à Cultura

O Festival Rec-Beat trará na abertura e intervalos das apresentações DJs mulheres pernambucanas. Toda a programação está disponível no site

Serviço

Festival Rec-Beat

1 a 4 de março

19h

Cais da Alfândega Bairro do Recife

Gratuito

