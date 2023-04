A- A+

CONEXÃO CAFÉ Festival Recife Coffee 2023 começa neste domingo (30) Empresários do ramo de café, Dani Leal e Rafael Becker, falam sobre o festival no Conexão Café

Um dos maiores festivais de café do Brasil está prestes a começar em Recife e Região: o Recife Coffee (@recifecoffeeoficial), que inicia a Edição de 2023 neste domingo (30) com o Café Na Rua. Por isso o apresentador Alan Cavalcanti convidou Dani Leal do @cafezocco e Rafael Becker da @lafuentcafe, ambos da Associação das Cafeterias de Especialidade de Pernambuco- ASCAPE para saber das novidades do festival mais cafeinado de Pernambuco.

Dani Leal

Dani Leal explicou como é o Recife Coffee.

É um evento organizado pela Associação dos Empresários de Cafeterias de Café Especial, que é aquele café mais livres de impurezas. Juntam-se essas cafeterias que trabalham com café especial, que têm barista na casa, e promove a sugestão do barista, formada por um salgado, um doce e uma bebida à base de café que harmoniza com tudo. Todas custam $39,90”, explicou. Rafael Becker

Rafael Becker falou do objetivo por trás do festival

É objetivo, também, fomentar a cultura do Café Especial para que cada vez mais pessoas conheçam essa modalidade de café. É legal entender que o processo de harmonização do café com os halimentos se dá para qualquer pessoa. Vão ter opções para todos os gostos”, disse.

Dani Leal relatou, também, como funciona o Café Na Rua, o evento que abre o festival Recife Coffee.

O Café na Rua é distribuição de café gratuita. Então, para os Coffee Lovers de plantão, dia 30, estejam na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife”, afirmou.

Apesar de se chamar Recife Coffee, o festival não conta apenas com cafeterias de Recife.

São 33 participantes. De Olinda tem três; uma de Jaboatão dos Guararapes e uma de Taquaritinga do Norte e já teve edição que teve cafeteria de Petrolina. Ou seja, expandiu para Pernambuco inteiro”, declarou Dani Leal.

