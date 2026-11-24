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TEATRO Festival Recife do Teatro Nacional reúne 32 espetáculos e programação gratuita na 25ª edição Encontro segue até 29 de novembro, com 17 estreias nacionais, 15 montagens pernambucanas e homenagens a importantes nomes da cultura

O Recife recebe até o dia 29 de novembro, a 25ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional. Com o tema “Teatro e Música: A Cena que se Escuta”, o evento reúne 32 espetáculos, sendo 17 produções nacionais inéditas na cidade e 15 montagens pernambucanas, em uma programação gratuita e solidária, distribuída entre teatros, parques, praças e outros espaços culturais da capital.

A edição deste ano celebra a relação entre música e artes cênicas e presta homenagem ao músico Antonio (Zoca) Madureira, ao ator Jeison Wallace e ao dramaturgo e artista multimídia Jomard Muniz de Brito, falecido em 2024. A iniciativa também promove a arrecadação de alimentos não perecíveis durante a realização do festival.

A programação marca a chegada inédita ao Recife de produções como “Última Cova” e “As Centenárias”, ambas com dramaturgia do pernambucano Newton Moreno. Outro destaque é o musical “Minha Estrela Dalva”, com dramaturgia de Renato Borghi, que homenageia a cantora Dalva de Oliveira. Já “Pequenino Grão de Areia”, escrito e dirigido pelo também pernambucano João Falcão, apresenta uma fábula musical sobre um grão de areia apaixonado por uma estrela.

A produção pernambucana também ganha espaço com espetáculos como “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, “Rádio Malassombro”, protagonizado pela Orquestra Malassombro, e “Cinderela, a História que sua Mãe não Contou”, sucesso de Jeison Wallace que completa 35 anos de trajetória.

Além das apresentações, o festival conta com a mostra OffREC, que reúne dez montagens, leituras dramatizadas, debates e intervenções artísticas. A programação formativa também inclui cinco oficinas gratuitas voltadas à criação teatral, interpretação, tecnologia da cena e expressão corporal.

Consolidado como um dos principais eventos dedicados às artes cênicas no país, o Festival Recife do Teatro Nacional chega à marca de 25 edições reforçando a diversidade da produção brasileira e a importância do teatro como espaço de expressão, memória e transformação cultural.

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