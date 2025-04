A- A+

CULTURA Festival ReConhecer reúne grupos culturais de Brasília Teimosa e do Pina Quarta edição do evento gratuito valoriza a arte popular, com música, dança, e cinema ao ar livre protagonizados por artistas das comunidades

Cinema na praia, música na rua e artistas locais no palco. O Festival Reconhecer segue sua quarta edição ocupando os bairros do Pina e de Brasília Teimosa nesta sexta (25) e sábado (26), com programação gratuita voltada à produção cultural das duas comunidades.

Tendo como tema A arte que celebra o povo, o evento reúne apresentações de música, dança e cinema, todas protagonizadas por artistas locais, confirmando a missão de fortalecer as culturas periféricas e o protagonismo das comunidades.

No Dia do Cinema, 25 de abril (sexta-feira), às 19h, terá a noite de cinema ao ar livre na praia, em frente ao antigo Biruta, em Brasília Teimosa, com exibição de curtas-metragens de cineastas locais.

Já no Dia da Música, - 26 de abril (sábado), a partir das 19h30, acontece o encerramento do festival com cortejo do maracatu infantil Nação Erê, que convida o público a se juntar à grande festa na Rua Miranda Falcão, no Pina, com apresentações de rap, brega, pagode e pop comandados por Tonhão MC, Dry Alves, Frenezzi MC, VIXTOR, DJ Atom, Grupo RBN, IK-RO, Grupo Lá da Rua e outros talentos da cena local.

“O Reconhecer é um festival feito pelo povo e para o povo. Queremos que o público enxergue o valor dos artistas locais, reconheça suas histórias, suas raízes e a potência da cultura produzida dentro das nossas comunidades”, afirmou o produtor executivo do festival, Stone Silva, durante entrevista ao programa Na Playlist, comandado pela âncora da Rádio Folha (96,7 FM), Patrícia Breda

O Festival Reconhecer é realizado por um coletivo de oito produtores culturais oriundos do Pina e de Brasília Teimosa. O projeto nasceu em 2018 como resultado de um curso de formação promovido pelo Instituto JCPM de Compromisso Social. A proposta desde o início foi visibilizar artistas e grupos culturais que, embora ativos e potentes, muitas vezes não encontravam espaço para mostrar sua arte.

Para além das apresentações, o festival também promove ações de formação com jovens das comunidades, como encontros temáticos e gravações de podcast, além de realizar um trabalho curatorial e de convocatória para garantir a representatividade artística dos bairros.

Em sua 4ª edição, o Festival Reconhecer tem o incentivo do SIC - Fundação de Cultura Cidade do Recife, e da Secretaria de Cultura da Prefeitura da Cidade do Recife. Também conta com o apoio do IJCPM e de outros parceiros locais.

SERVIÇO

Festival ReConhecer

25/04 (sexta), 19h – Cinema na Praia (em frente ao antigo Biruta – Brasília Teimosa)

26/04 (sábado), 19h30 – Dia da Música na Rua Miranda Falcão (Pina)

Programação gratuita

