A- A+

EVENTO Festival Triunfo da Gastronomia chega a sua 2ª edição Nos dias 08 e 09 o público poderá participar no pátio de eventos das aulas-show com grandes nomes da gastronomia pernambucana

De 4 a 9 de dezembro acontece no município de Triunfo a segunda edição do Festival Triunfo da Gastronomia. O evento conta com uma série de ações, como consultorias, oficinas e treinamentos para os profissionais do setor gastronômico do município. O Festival é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento e Lazer, do Sebrae PE e do Instituto Cesar Santos.

"Levaremos o nosso time de chefs para trocar experiências e levar novas formas de pensar a gastronomia, com técnicas e estratégias para fomentar os mais diversos atores da cadeia produtiva, orientando desde o agricultor até o serviço final, no restaurante" , explicou o chefe Cesar Santos, presidente do Instituto.

"O Festival se constitui em ação importante para o setor turístico enquanto evento que integra a programação do Natal Triunfo, assim como é oportunidade para se valorizar a gastronomia triunfense enquanto manifestação cultural e social do nosso povo", relata André Vasconcelos - secretário municipal de Turismo.



No dias 08 e 09, das 19h às 23h30, será realizada uma mostra de produtos triunfenses e música ao vivo.

Aula-show

08/12

19h às 20h - Chef Adriano Oliveira

20h30 às 21h30 - Chef Cesar Santos

09/12

19h às 20h - Chef Bruno Alexandrino

20h30 às 21h30 - Chef Flávia Quaresma

Atrações musicais

08/12

21h30 - Ana Cristina

09/12

21h30 - Bruno Poeta

Veja também

AUDIÊNCIA PÚBLICA Sudene articula ações para o enoturismo no Vale do São Francisco