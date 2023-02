Fevereiro roxo conscientiza sobre Alzheimer

A- A+

Uma doença cada vez mais presente na população brasileira, o Alzheimer é mais comum no público feminino, a partir dos 60 anos, em média. Para alertar sobre a doença, que vem em curva crescente no mundo, foi instituído em fevereiro como o mês de conscientização do Alzheimer. Para falar sobre este assunto, o âncora Jota Batista conversou com o neurocirurgião, João Gabriel Ribeiro Gomes, no Canal Saúde, veiculado pela Rádio Folha FM 96,7.



Segundo o neurocirurgião, os casos de Alzheimer vem aumentando pelo fato das pessoas estarem vivendo mais. O especialista explicou que antigamente por falta de remédios as pessoas morriam antes e não desenvolviam o Alzheimer.

"Acima de 60 anos já se tem um risco, acima de 70 um risco maior, acima de 80, ainda maior, acima de 90 ainda maior. De tal forma que vai aumentando. Por este motivo as pessoas vêm tendo mais esta doença”, ressaltou o médico.

O especialista continuou explicando que existem vários tipos de demência e o Alzheimer é um deles.

“Quando o paciente tem uma alteração cognitiva, ele tem uma demência, a principal é o Alzheimer, mas a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial entre o Alzheimer e outros tipos de demência”, explicou.

Já sobre o diagnóstico, o neurocirurgião João Gabriel disse que só pode diagnosticar o Alzheimer com o histopatológico que é uma biópsia cerebral, porém ninguém faz essa biópsia.

“Por este motivo realizamos uma série de exames, pois quanto maior o número de exames faz com que a gente consiga dar um diagnóstico com maior certeza. O primeiro ponto, por exemplo, é o exame clínico. Além disso tem o exame de imagem”, finalizou.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.

