EDUCAÇÃO Recife celebra 36 anos do Método Suzuki com encontro musical III Encontro Suzuki de Pernambuco reúne alunos, professores e famílias em evento que destaca a importância da escuta, da prática e do afeto no aprendizado musical.

O Recife recebe no dia 22 de novembro o III Encontro Suzuki de Pernambuco, que marca os 36 anos da chegada do Método Suzuki ao Nordeste. Criada pelo japonês Shinichi Suzuki, a filosofia parte da ideia de que toda criança pode aprender música como aprende a falar: ouvindo, imitando e praticando. O método valoriza o envolvimento da família e o desenvolvimento de valores como cooperação e sensibilidade.

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu a idealizadora e professora de violino, Aline Lima e Jornalista e produtora, Deva Mendes. A professora Aline explica a essência do método Suzuki.

É, por exemplo, nas aulas de bebê, a gente não separa por faixa etapa. tem de 50 dias a 3 anos. Então o de 3 anos vai entender que ele não pode tocar tão forte porque tem o pequenininho, isso pode incomodar. Aí aprende também que tem de guardar. Obrigada, por favor. Nos ensaios de instrumento, os mais novos, eles miram o os mais velhos, tipo assim, eu vou chegar lá e os mais velhos, olha, deixa eu afinar teu instrumento, eu te ajudo aqui. Essa é essência do Suzuki.

O método une gerações por meio da música, com relatos de crianças, jovens e adultos que participam do encontro, além de educadores que ajudaram a consolidar essa trajetória no Nordeste.

O evento reunirá estudantes, professores e músicos que vivenciam essa abordagem e mantém viva a tradição no ensino musical. Além do concerto principal, haverá atividades formativas a partir de 25 de outubro. O encontro acontece na Igreja Batista de Casa Amarela, no Recife, com inscrições a R$ 35.

SERVIÇO:

III Encontro Suzuki de Pernambuco

Sábado, 22 de novembro, às 18h.

Igreja Batista de Casa Amarela — Rua Paula Batista, 348, Casa Amarela, Recife-PE

Atividades formativas: a partir de 25 de outubro

Inscrição para atividades formativas: R$ 35,00

Contato: [email protected]

Mais informações:

Aline Lima (idealizadora do evento): (81) 9609-4074 (WhatsApp)

Deva Mendes (assessora de imprensa): (81) 99613-5778 (WhatsApp)

