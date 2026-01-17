Ensaio de Carnaval 2026 anima o Parque da Jaqueira
Thiago Kehrle comanda encontro gratuito que reúne música popular, feira criativa e clima de pré-Carnaval no Recife
O Recife entra no clima do Carnaval com o "Ensaio de Carnaval 2026", liderado pelo cantor Thiago Kehrle. O evento acontece no sábado (17), a partir das 16h30, no Parque da Jaqueira. A entrada é gratuita e a iniciativa conta com a parceria da Crabolando Feira Criativa.
Para falar sobre o "Ensaio de Carnaval 2026", o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o cantor Thiago Kehrle, ele destaca a missão democrática do Carnaval de rua.
Eu acho que carnaval não pode perder esse traço democrático... A nossa característica principal é um carnaval democrático. Tenho lutado bastante com isso... Fazer um carnaval do povo e pro povo.”
Thiago Kehrle leva ao público um ensaio marcado por energia e proximidade com a música popular brasileira. O repertório inclui clássicos do Carnaval, releituras animadas e diálogo constante com a plateia. O show terá participações especiais de Gustavo Travassos, Benil, Liv Moraes, Rogério Rangel, Ed Carlos e João Cassemiro. A Crabolando Feira Criativa reforça o encontro ao valorizar a cultura e a economia criativa local.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
O público também poderá conferir expositores e opções gastronômicas com sabores regionais. O ensaio é um convite para reunir famílias e foliões em celebração à cultura popular da cidade.
SERVIÇO
Sábado (17), às 16h30
Parque da Jaqueira – Recife
Entrada: Gratuita