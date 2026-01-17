Sáb, 17 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado17/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SHOW

Ensaio de Carnaval 2026 anima o Parque da Jaqueira

Thiago Kehrle comanda encontro gratuito que reúne música popular, feira criativa e clima de pré-Carnaval no Recife

Reportar Erro
Cantor Thiago Kehrle idealizador do projeto "Ensaio de Carnaval 2026" Cantor Thiago Kehrle idealizador do projeto "Ensaio de Carnaval 2026"  - Foto: Emerson Menezes

O Recife entra no clima do Carnaval com o "Ensaio de Carnaval 2026", liderado pelo cantor Thiago Kehrle. O evento acontece no sábado (17), a partir das 16h30, no Parque da Jaqueira. A entrada é gratuita e a iniciativa conta com a parceria da Crabolando Feira Criativa.

Para falar sobre  o "Ensaio de Carnaval 2026", o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o cantor Thiago Kehrle, ele destaca a missão democrática do Carnaval de rua.

 

Eu acho que carnaval não pode perder esse traço democrático... A nossa característica principal é um carnaval democrático. Tenho lutado bastante com isso... Fazer um carnaval do povo e pro povo.”


Thiago Kehrle leva ao público um ensaio marcado por energia e proximidade com a música popular brasileira. O repertório inclui clássicos do Carnaval, releituras animadas e diálogo constante com a plateia. O show terá participações especiais de Gustavo Travassos, Benil, Liv Moraes, Rogério Rangel, Ed Carlos e João Cassemiro. A Crabolando Feira Criativa reforça o encontro ao valorizar a cultura e a economia criativa local.

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

O público também poderá conferir expositores e opções gastronômicas com sabores regionais. O ensaio é um convite para reunir famílias e foliões em celebração à cultura popular da cidade.

 

 

SERVIÇO

 

Sábado (17), às 16h30

Parque da Jaqueira – Recife

Entrada: Gratuita

Reportar Erro

Veja também

Newsletter