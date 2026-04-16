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CONSCIENTIZAÇÃO "Samba Pra Elas" une música e mobilização contra o feminicídio no Recife Evento no Empório Barrozo reúne sambistas pernambucanas e promove arrecadação solidária para mulheres em situação de violência

O Empório Barrozo, no Recife, recebe neste sábado (18), a partir das 16h, o evento “Samba Pra Elas”, que une música e mobilização social no enfrentamento ao feminicídio. A iniciativa reúne sambistas pernambucanas em uma programação marcada pela representatividade feminina e pela conscientização sobre a violência contra a mulher. Além dos shows, a ação terá caráter solidário, com arrecadação de produtos de higiene pessoal destinados a centros de atendimento a vítimas de violência.

Para falar sobre o projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o Sambista Cris Galvão e a produtora Aninha Goes, no momento, o sambista ressalta a importância das mulheres no samba.

O samba ele já é tido como gênero totalmente machista. O machismo ele é enraizado desde que nascemos na figura do homem. Foi uma luta e as mulheres, por si só, elas sempre tiveram lugar de fala [...] independente do gênero musical, o lugar dela é o que ela quiser”, afirma Cris Galvão

No palco, artistas como Luísa Pérola, Dinah Santos, a maestrina Lourdinha Nóbrega, Bárbara Aires, Annamélia Reis, Lu Oliveira, Rúbia Sensação, Edilza Aires e Maria Flor, entre outras convidadas, conduzem um repertório que valoriza o samba e a força feminina. A proposta transforma o local em um espaço de acolhimento, diálogo e incentivo a ações concretas de apoio às mulheres. O repertório promete passear por clássicos do gênero, com interpretações marcadas pela identidade e trajetória de cada artista.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O evento acontece num contexto preocupante, diante dos altos índices de feminicídio registrados no país. À frente do espaço, a empresária Aninha Góes destaca o papel da cultura como ferramenta de engajamento social.

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