CANAL SAÚDE Fibromialgia: entenda a doença que pode aposentar Especialista explica os sintomas, os desafios no diagnóstico e o impacto da fibromialgia na vida dos pacientes

A fibromialgia é uma condição crônica caracterizada por dor musculoesquelética generalizada e persistente, acompanhada de fadiga, distúrbios do sono e alterações cognitivas, como dificuldade de concentração e memória.

A dor é sentida em todo o corpo, especialmente nos músculos, tendões e tecidos moles, e pode variar em intensidade ao longo do tempo. Mas será que a doença é de fácil diagnóstico e como a medicina trata? Tem cura? Esta doença inclusive passa a integrar os casos que garantem aposentadoria.

Nesta quinta-feira (31), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a reumatologista e professora e gerente de ensino e pesquisa do Hospital das Clinicas da UFPE, Cláudia Marques. Ele falou sobre a fibromialgia.

A reumatologista, Cláuida Marques, iniciou a conversa explicando o que é fibromialgia

"É uma condição crônica caracterizada por dor no corpo inteiro, que a gente chama de dor generalizada. Então, até para diagnóstico a gente precisa que essa dor aconteça em vários locais do corpo ao mesmo tempo."

Reumatologista e professora e gerente de ensino e pesquisa do Hospital das Clinicas da UFPE, Cláudia Marques

Cláudia Marque destrinchou os sintomadas da fibromialgia

"Os sintomas vão muito além da dor. É comum haver distúrbios do sono, sintomas de depressão e ansiedade, além de alterações gastrointestinais, como gases, dor de estômago, diarreia ou constipação. Também podem ocorrer disfunções sexuais."

A reumatologista mencionou a dificuldade no diagnóstico da fibromialgia

"A fibromialgia é uma doença que tem um diagnóstico clínico. Ela não tem nenhum exame que a gente faça que me permita definir diagnóstico. Então não é fácil, é necessário que haja uma conversa com o paciente para entender todos esses sintomas."

A dra. Cláudia Marques ainda alertou para o preconceito em torno da fibromialgia

"Eu queria reforçar aqui que, às vezes, quando a gente fala, os pacientes acham que estamos dizendo que a dor não existe e tal. Mas eu queria deixar claro que a fibromialgia existe, é uma condição real, que de fato provoca dor e tem um grande impacto na vida das pessoas que convivem com ela."

