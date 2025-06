Filme Guararapes ressalta participação de mulheres, índios e negros na batalha contra holandeses

A- A+

Geraldo Dias, artista e cineasta, está afrente do projeto que conta com a valiosa participação do também cineasta Chris Oliver. Em bate-papo com a âncora Patrícia Breda, Rádio folha 96,7 FM, nesta quinta-feira (05), Geraldo e Chris trouxeram detalhes de uma super produção que conta com mais 440 figurantes além de toda equipe de filmagem e elenco principal.

O roteiro original é do historiador Adriano Macena com adaptação de Chris Oliver. O filme é uma ficção baseado em fatos históricos da épica batalha contra os holandeses que aconteceu, em duas ocasiões, no Monte dos Guararapes, e resgata a voz e as participações de mulheres, índios Potiguaras e negros no evento histórico.

“Não há como romantizar uma batalha. O filme mostra o quão sangrento foi este confronto”, pontua Geraldo Dias.

A ideia nasceu de sua inquietação ao admirar a clássica obra de arte, óleo sobre tela ,pintada por Victor Meirelles entre 1875 e 1879, que representa uma cena de guerra do primeiro confronto da Batalha dos Guararapes ocorrida no século XVII.

Entre os destaques da produção estão os 50 Potiguaras vindos da Baía da Traição (PB), descendentes dos povos originários que habitavam estas terras na época dos conflitos retratados, que fazem parte do elenco.

Para o cineasta Chris Oliver a ‘adaptação’ é o que norteia a realização cinematográfica.

“Para a realização de um filme temos que nos adaptar às condições do tempo, da luz, até dos detalhes de cada figurino e locação. Precisamos entender que o filme tem suas próprias pernas e precisamos estar abertos para mudanças que porventura surjam durante as filmagens” declarou Chris.

Com incentivo da Lei Paulo Gustavo, o longa-metragem Guararapes tem previsão para chegar aos cinemas em setembro. Acompanhe as novidades sobre o filme acessando o perfil do Instagram

