Fim de semana de cinema gratuito em São Lourenço da Mata

Nos dias 24, 25 e 26 de maio, os moradores de São Lourenço da Mata poderão assistir de forma gratuita, a produções audiovisuais pernambucanas. Em sua 1ª edição, a Mostra La Ursa de Cinema, que iniciou no último dia 21, levará para o bairro Parque Capibaribe exibições públicas de filmes de curta e média metragem. Além do audiovisual, a programação também contempla rodas de conversas com realizadores/as e apresentações de artistas locais como Maracatu Gavião de Ouro, Urso Branco de Cangaçá, Balai dos Capivaras e Manifesto Cultura Popular.

Com realização da produtora Pareia Cultural Produções Criativas e incentivo da Lei Paulo Gustavo do município de São Lourenço da Mata, PE, o evento tem como objetivo provocar o debate sobre temas relevantes como a valorização das culturas populares, a importância da sustentabilidade ambiental e o combate ao racismo e a LGBTfobia. “Além de entreter e emocionar as pessoas, o cinema provoca reflexões. E é isso que buscamos com a Mostra: transportar para diferentes realidades, ampliar nossa visão de mundo e estimular nossa imaginação”, destaca Thays Melo, produtora cultural nascida em São Lourenço da Mata e idealizadora da Mostra.



A mostra leva o nome de um personagem que já faz parte do imaginário popular pernambucano: também chamado de Urso, a La Ursa é uma das manifestações culturais mais fortes e representativas de São Lourenço da Mata.

Foto: Marlom Meireles

Com produções potentes, onde o público pode se reconhecer e perceber seu próprio território, a escolha dos filmes foi baseada na diversidade, ressaltando as mulheres, pessoas negras, indígenas e interioranas. É o que pontua Amanda Ramos, cientista social especialista em Educação Ambiental e Cultural, e curadora da Mostra La Ursa. “Cada sessão foi concebida para seu respectivo local de exibição e é composta por produções que abordam experiências provocantes de reflexões sobre resistência e esperança, destacando as culturas como fundamentais para as transformações locais e planetárias”.

Cineclubista por militância, Amanda acredita que o cinema é capaz de provocar transformações sociais. “Que esta colheita apresentada na Mostra La Ursa de Cinema conecte com corações e mentes, inspirando diálogos em prol de outros mundos possíveis. O convite à reflexão está lançado e desejamos uma ótima viagem pelo cinema pernambucano”.



Uma ótima opção de programação para o fim de semana, a Mostra La Ursa conta com diferentes gêneros cinematogŕaficos - ficção, animação, documentário, experimental, videoclipes - agrupados em três sessões que recebem nomes inspirados na brincadeira popular que define a identidade desta mostra de cinema: “Cordão Interiorano”, “Pau-Brasil”, e “Ursinhas”.



PROGRAMAÇÃO



Os filmes serão exibidos na Praça de Eventos do Parque Capibaribe, Praça do Terminal do Parque Capibaribe e Quintal Capibaribe (Parque Capibaribe).



A programação é composta por produções que abrangem o período de 2011 a 2023, feitas por realizadores e realizadoras do Litoral ao Sertão. Contando também com a Sessão Pau-Brasil, noite dedicada à produção audiovisual de São Lourenço da Mata, essa com curadoria de Thays Melo.

Confira a sinopse dos filmes: https://docs.google.com/document/d/1g_gVEv5088NUtwqW0jTdHj6svDBr0J2bcrGXAQc875E/edit

