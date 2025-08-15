"Florada" marca estreia solo de Sofia França no Recife
Primeiro show autoral da cantora pernambucana acontece no Teatro Apolo e celebra força feminina, nordestinidade e autoconhecimento
O histórico Teatro Apolo, no Recife, será palco do projeto "Florada", primeiro show autoral da cantora pernambucana Sofia França, no próximo dia 16 de agosto de 2025. A apresentação simboliza o desabrochar de sua identidade artística e poética, resultado de um processo de autoconhecimento e amadurecimento.
A âncora da Rádio Folha 96.7 FM, Simone Ventura, recebeu nesta sexta-feira (15), a cantora e compositora Sofia França, ela fala sobre o show autoral “Florada” e como surgiu a ideia do projeto.
O espetáculo "Florada" surge como um símbolo de autoestima e representatividade, para incentivar mais mulheres, artistas ou não, a ocuparem palcos, a comporem suas próprias histórias e a viverem suas essências.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo
Após anos integrando projetos coletivos, Sofia assume o protagonismo de sua carreira, unindo força feminina e nordestinidade em composições próprias. O setlist contará com 11 músicas, acompanhadas por músicos de destaque da cena local, como Fernando Vinil, Rinaldo JR, Raoni Borges, Filipe Fontes e Igor.
Com raízes fincadas na cultura pernambucana, o show é também um manifesto de representatividade e autoestima para mulheres. A produção é assinada pela Sua Zuada.
SERVIÇO:
Teatro Apolo
rua do Apolo, 121 Recife, PE.
Ingressos disponíveis no Sympla - Busque por: Florada – Sofia França
Produção do show – Sua Zuada - O Barulho começa aqui!
Mais infromações: @sofiafrancaoficial / [email protected]
Contato: (81) 9 9482 1626