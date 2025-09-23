Recife recebe turnê da Focus Cia de Dança com três espetáculos gratuitos

A Focus Cia de Dança, uma das companhias mais prestigiadas do país, chega ao Recife para comemorar seus 25 anos de trajetória com uma programação gratuita. Sob direção de Alex Neoral, o grupo apresenta três espetáculos inéditos na cidade.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, conversou com odiretor artístico da Focus Cia de Dança, Alex Neoral, ele fala dos desafios de criar três espetáculos na mesma turnê.

O maior desafio é para os bailarinos, que precisam lidar com demandas corporais diferentes. Como os espetáculos abordam assuntos diferentes, os corpos não se movem da mesma forma, exigindo propostas de movimento e propostas de fisicalidades distintas. Eles precisam trocar o "chip" muito rápido, de um dia para o outro, o que é desafiador por se tratar de seres humanos e não de máquinas."

No dia 24 de setembro, a performance “Trupe” ocupa o Centro de Artes da UFPE, às 19h. Já nos dias 26 e 27, o Teatro Luiz Mendonça recebe “De Bach a Nirvana” e “Carlota – Focus Dança Piazzolla”, que unem música erudita, rock e tango à dança contemporânea. Encerrando a série, “Trupe” ganha nova sessão no Parque da Jaqueira, dia 28, às 11h30.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

A Focus Cia de Dança Cia FOCUS conta com 26 obras e 16 espetáculos em seu repertório, se consagrou através da crítica especializada e sucesso de público. Apresentou-se em mais de 100 cidades brasileiras e levou sua arte para países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha, Panamá, entre outros. E leva consigo a Comenda da Ordem do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, maior condecoração da cultura brasileira e o título de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

Pernambuco abre o circuito nordestino da turnê nacional, que já reuniu mais de 50 mil pessoas em 2025. O projeto tem patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura

SERVIÇO

Focus Cia de Dança em:

“Trupe”

Dia 24 de setembro, às 19h

Centro de Artes da UFPE – Cidade Universitária

Acesso gratuito

Classificação: Livre | Duração: 35 minutos

“De Bach a Nirvana”

Dia 26 de setembro, às 20h

Teatro Luiz Mendonça: Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingresso: gratuito. Retirar bilhete através do link https://teatroluizmendonca.byinti.com/#/event/de-bach-a-nirvana

Classificação: Livre | Duração: 90 minutos

“Carlota – Focus Dança Piazzolla”

Dia 27 de setembro, às 20h

Teatro Luiz Mendonça: Parque Dona Lindu, Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingresso: gratuito. Retirar bilhete através do link

https://teatroluizmendonca.byinti.com/#/event/carlota-focus-danca-piazzolla

Classificação: 12 anos | Duração: 75 minutos

“Trupe”

Dia 28 de setembro, às 11h30

Parque da Jaqueira – Av. Rui Barbosa, s/n, Graças, Recife

Acesso gratuito

Classificação: Livre | Duração: 35 minutos