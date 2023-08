Folha FM 96,7: dezenove anos de muita informação e música de qualidade

A- A+

A Rádio Folha FM 96,7 comemora mais um ano no ar e, ao longo dos seus 19 anos, tem levado "Informação e Música de Qualidade", como diz seu slogan. Emissora da Folha de Pernambuco, do Grupo EQM, foi inaugurada oficialmente em 30 de agosto de 2004 — quando recebeu a concessão de rádio educativa.

Com o compromisso com a prestação de serviços à comunidade e a credibilidade com o conteúdo que é veiculado, a emissora se transformou nessa caminhada para se adaptar às mudanças, conforme explica a gerente de Jornalismo da Folha FM, Marise Rodrigues.

"Temos investido muito no digital, intensificando a nossa presença nas redes sociais e difundindo o nosso conteúdo em outras plataformas, como os tocadores de podcast, por exemplo", explicou. Para ela, a integração da rádio com a redação e o portal da Folha de Pernambuco tem impulsionado o trabalho que vem sendo desenvolvido.

Programação diversificada e inclusiva

De informação acessível, com uma linguagem mais popular, até a visão analítica dos fatos, a programação da Rádio Folha fala sobre trânsito, emprego, polícia, direito, problemas na comunidade, além de cultura e política.

Além da programação ao vivo, os ouvintes podem acompanhar as produções da Folha FM, tanto os programas diários (Canal Saúde, Folha Notícias e Folha Política), quanto os programas semanais (Conexão Café, Folha Turismo, Resgatando a Cidadania, Sextou e Xeque-Mate) nos principais tocadores de podcast.

