FOLHA NA TARDE Folha na Tarde recebe co-fundadora da Startup que inicia circuito nacional para fortalecer mandatos Patricia Breda conversou com Gabriela Rollemberg e Ingrid Zanella, no Folha na Tarde desta quarta-feira (15)

A startup Quero Você Eleita (QVE), que funciona como um laboratório de inovação política para impulsionar mulheres nos espaços de poder, promove a primeira edição do circuito nacional de eventos em Pernambuco. O evento acontece nesta quinta-feira (16), no foyer da OAB-PE, no Centro do Recife. Para falar sobre o tema a apresentadora Patrícia Breda conversou com Gabriela Rollemberg, cofundadora da Quero Você Eleita, advogada e cientista Política e Ingrid Zanella, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE), doutora em Direito pela UFPE, professora adjunta da UFPE e Juíza suplente do Tribunal Marítimo.

Gabriela Rollemberg. Foto: Natália Wanderley / Assessoria da OAB-PE Gabriela Rollemberg. Foto: Natália Wanderley / Assessoria da OAB-PE

Gabriela Rollemberg ressaltou durante a entrevista que atua há muitos anos como advogada na área eleitoral, e que pôde contribuir com uma série de avanços eleitorais, junto com várias outras colegas advogadas eleitoralistas, trazendo sugestões que foram de fato aprimoradas. Ela também destacou os vários avanços nos últimos anos.

“Dentre os mais relevantes a obrigatoriedade da cota de 30% de candidaturas ( de mulheres), e também a discussão que aconteceu no Supremo que definiu pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário fossem destinados para as candidaturas femininas”, falou.



A co-fundadora da Quero Você Eleita, continuou falando sobre a ideia de criar a Startup.

" Mas a partir desta vivência pude perceber que era pouco. Trabalhar só nessa esfera normativa ainda não era o suficiente, foi aí que em 2020 a gente teve a ideia de montar a *Quero Você eleita*”, explicou a advogada.

Infrig Zanella. Foto: Natália Wanderley / Assessoria da OAB-PE

Já Ingrid Zanella falou sobre as funções da mulher e a necessidade de um dialogo inclusivo e empático.

“A gente precisar ter esse diálogo inclusivo e empático. A mulher tem um acúmulo de funções principalmente a economia do cuidado, que às vezes nos impede, e se a mulher não tiver estrutura correta, que ela consiga se desenvolver no âmbito externo, no seu trabalho”, enfatizou Ingrid Zanella

Ela trouxe à tona a exigência da economia do cuidado da mulher durante a pandemia.

“Principalmente na pandemia, pois foi nela que tivemos o menor índice de publicação de professoras. Mulheres saíram do seu emprego, porque tinha que ir pra casa cuidar de alguém. É exigido da mulher essa economia do cuidado”, finalizou.

