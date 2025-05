A- A+

FORRÓ FEMININO "Forró com Elas" exalta a força feminina no São João com Andrezza Formiga e grandes nomes do gênero Porjeto valoriza a presença feminina na cena musical nordestina e reforça a importância da representatividade nos festejos juninos.

O âncora Jota Batista recebeu, nesta quarta-feira (28), na Rádio Folha (96,7FM), a cantora Andrezza Formiga (@andrezzaformiga), que está com o projeto “Forró com Elas”.

A iniciativa celebra o protagonismo das mulheres no ritmo nordestino e estreou com o single “Respeita Meu Forró”, em parceria com a consagrada Nádia Maia.

"O projeto nasceu no festival "Só Forró". Eu, como uma das organizadoras do evento, disse: não pode faltar mulher no festival. A partir daí a gente criou o espetáculo no festival." explicou a cantora.

O projeto conta com participações poderosas de Janayna Pereira, Sarah Leandro, As Januárias, Larissa Lisboa e da grande rainha do forró, Anastácia – verdadeiros símbolos da resistência e da arte feita por mulheres.

