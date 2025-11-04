A- A+

SOLIDARIEDADE Forró da Paz celebra 8ª edição com renda revertida ao Centro Espírita André Luiz Evento beneficente reúne grandes nomes do forró neste sábado (8), no Clube Ares Cisnes, em Olinda.

O Forró da Paz chega a sua 8ª edição neste sábado (8), a partir das 19h, no Clube Ares Cisnes, em frente ao Shopping Tacaruna. O evento tem caráter beneficente e destina toda a renda ao Centro Espírita André Luiz, de Olinda.

Para falar sobre o lançamento do livro, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor e palestrante espírita Júnior da Paz, ele relebra que o evento vai muito além de arrecadar um valor financeiro

Para quem comparece, o Forró da Paz é um "alimento pra alma", uma oportunidade de dançar, ouvir música, e renovar o espírito. É considerado terapêutico, proporcionando alegria. O objetivo final é ajudar as pessoas que precisam, através da alegria da arte e da música".

A programação promete uma noite animada de forró pé de serra com grandes nomes da música nordestina como Petrúcio Amorim, Almir Rouche, Nena Queiroga, Maria Lafaete, Júnior da Paz e a Banda Forró da Paz.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Os ingressos estão à venda pelo Sympla por R$ 50, mas quem for às festas do Clube dos Cisnes nesta quarta e quinta pode comprar por R$ 30. O local oferece estacionamento gratuito.

SERVIÇO

8° Forró da Paz

Sábado, 8 de novembro, às 19h.

Clube Ares Cisnes (em frente ao Shopping Tacaruna)

Estacionamento gratuito.

Ingressos: Sympla

Veja também