Forró da Paz celebra 8ª edição com renda revertida ao Centro Espírita André Luiz
Evento beneficente reúne grandes nomes do forró neste sábado (8), no Clube Ares Cisnes, em Olinda.
O Forró da Paz chega a sua 8ª edição neste sábado (8), a partir das 19h, no Clube Ares Cisnes, em frente ao Shopping Tacaruna. O evento tem caráter beneficente e destina toda a renda ao Centro Espírita André Luiz, de Olinda.
Para falar sobre o lançamento do livro, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor e palestrante espírita Júnior da Paz, ele relebra que o evento vai muito além de arrecadar um valor financeiro
Para quem comparece, o Forró da Paz é um "alimento pra alma", uma oportunidade de dançar, ouvir música, e renovar o espírito. É considerado terapêutico, proporcionando alegria. O objetivo final é ajudar as pessoas que precisam, através da alegria da arte e da música".
A programação promete uma noite animada de forró pé de serra com grandes nomes da música nordestina como Petrúcio Amorim, Almir Rouche, Nena Queiroga, Maria Lafaete, Júnior da Paz e a Banda Forró da Paz.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
Os ingressos estão à venda pelo Sympla por R$ 50, mas quem for às festas do Clube dos Cisnes nesta quarta e quinta pode comprar por R$ 30. O local oferece estacionamento gratuito.
SERVIÇO
8° Forró da Paz
Sábado, 8 de novembro, às 19h.
Clube Ares Cisnes (em frente ao Shopping Tacaruna)
Estacionamento gratuito.
Ingressos: Sympla