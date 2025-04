A- A+

INCLUSÃO Forró das Tradições comemora um ano no Resgatando a Cidadania A banda canta sucessos de diversos estilos sempre no ritmo do pé-de-serra

O Programa Resgatando a Cidadania desse sábado(05), destacou o Forró da Inclusão, com a banda "Forró das Tradições", que completou um ano em 27 de fevereiro. Mas vai ser comemorado nesse domingo(6), na Cantina de Fogo, km 5,5, na Estrada de Aldeia.

Os convidados do radialista Domingos Sávio, foram o vocalista e sanfoneiro da banda, Wil, Jorge Muniz no triângulo,Chimbinha no zabumba e Toninho no baixo e violão. Eles conversaram sobre a criação do grupo, com proposta de cantar o Forró o ano todo.

A banda Forró das Tradições canta sucessos de diversos estilos sempre no ritmo do pé-de-serra. No dia 10 de maio a banda vai estar no Recanto do Bode, em Areias, Recife. O contato para shows é (81)9

9835-1431

Todo o conteúdo da entrevista pode ser acompanhado pelo podcast “Inclusão e Acessibilidade”, no podcasts Folha de Pernambuco.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio dia, pela Rádio Folha 96,7 FM, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

