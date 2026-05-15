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SÃO JOÃO Forró de Candeeiro celebra tradições nordestinas em Apipucos Evento comandado por Cezzinha e Magda Suassuna reúne música, gastronomia e cultura popular neste sábado, no Centro Cultural Galeria Suassuna, no Recife

O projeto Forró de Candeeiro realiza neste sábado (16), mais uma edição dedicada às tradições nordestinas no Centro Cultural Galeria Suassuna, em Apipucos, na Zona Norte do Recife. Comandado pelo sanfoneiro Cezzinha e pela produtora cultural Magda Suassuna, o evento reúne música, gastronomia e cultura popular a partir das 20h. A proposta é oferecer ao público uma experiência intimista, marcada pelo clima acolhedor e pelo repertório de forró tradicional.

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o sanfoneiro e cantor Cezzinha, na ocasião, ele falou sobre o ambiente e o propósito do Forró de Candeeiro.

Se vocês quiserem dançar um forró tradicional, escutar uma vibração decente de carinho, de confraternização e de alegria, tem um lugar chamado Forró de Candeeiro”, afirma Cezinha.

No palco, Cezzinha apresenta clássicos como “Pedras que Cantam”, “Se Avexe Não”, “Ai que Saudade d’Ocê” e “Eu Só Quero um Xodó”. Mais do que um espetáculo musical, a noite convida o público para uma vivência próxima e acolhedora. Ao lado da banda, Cezzinha passeia por ritmos como xote, baião e forró pé de serra em uma noite que promete ser conduzida pela emoção.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A programação começa com visita aos espaços e ao acervo do centro cultural, seguida de open bar e rodízio de crepes e saladas. A noite também contará com apresentação de voz e violão antes do show principal. O projeto reforça a valorização da cultura nordestina e das raízes do forró pé de serra no Recife.

Serviço

Forró de Candeeiro com Cezzinha

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna

Endereço: Rua Itatiaia, 81 – Apipucos – Recife/PE

Quando: Sábado (16/05), a partir das 20h

Valor: R$ 100,00 (antecipado), incluso visitação, shows, open bar e rodízio de crepes.

Vendas antecipadas: (81) 99252-4222

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