Forró de Lamparina reúne Pecinho e Petrúcio Amorim em show no Recife
Encontro entre gerações do forró acontece no Poço da Panela, com repertório de clássicos e participação de Tássya Brielly
O clima junino já toma conta do Recife com mais uma edição do projeto Forró de Lamparina. Na próxima quarta-feira (22), o público poderá conferir um encontro especial entre gerações no palco. O cantor Pecinho se apresenta ao lado do pai, o poeta do forró Petrucio Amorim, em um show marcado pela tradição. No repertório, sucessos como "Tareco e Mariola" e "Meu Cenário" prometem animar a plateia.
A gente abre essa temporada linda que é de forró. Estamos animados pra fazer muito sucesso e também trazer novidades para o público. Vale a pena conferir”, destaca Pecinho Amorim
A apresentação também contará com a participação da cantora Tássya Brielly. O evento será realizado no Pitaco Comedoria, no bairro do Poço da Panela, a partir das 17h. Os ingressos custam R$ 20. A iniciativa reforça a valorização do forró tradicional na temporada de festas juninas.