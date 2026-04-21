Forró de Lamparina reúne Pecinho e Petrúcio Amorim em show no Recife

Encontro entre gerações do forró acontece no Poço da Panela, com repertório de clássicos e participação de Tássya Brielly

Cantor Pecinho e o poeta do forró Petrucio Amorim no projeto "Forró de Lamparina"Cantor Pecinho e o poeta do forró Petrucio Amorim no projeto "Forró de Lamparina" - Foto: Ricardo Nigro

O clima junino já toma conta do Recife com mais uma edição do projeto Forró de Lamparina. Na próxima quarta-feira (22), o público poderá conferir um encontro especial entre gerações no palco. O cantor Pecinho se apresenta ao lado do pai, o poeta do forró Petrucio Amorim, em um show marcado pela tradição. No repertório, sucessos como "Tareco e Mariola" e "Meu Cenário" prometem animar a plateia.

 

A gente abre essa temporada linda que é de forró. Estamos animados pra fazer muito sucesso e também trazer novidades para o público. Vale a pena conferir”, destaca Pecinho Amorim

 

Cantor e compositor Petrúcio Amorim - Foto: Ricardo Nigro

A apresentação também contará com a participação da cantora Tássya Brielly. O evento será realizado no Pitaco Comedoria, no bairro do Poço da Panela, a partir das 17h. Os ingressos custam R$ 20. A iniciativa reforça a valorização do forró tradicional na temporada de festas juninas.

 

Veja também

