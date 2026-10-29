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SHOW Forró do Bonfim com Cirlene Menezes Villa Bonfim recebe noite de muito forró, música e animação em Olinda

A Villa Bonfim promete uma noite especial para os amantes do forró no projeto "Forró do Bonfim" em uma programação que reúne música, alegria e muito arrasta-pé. A festa contará com a participação da cantora Cirlene Menezes, além das atrações Leandro Leite, Márcia Lima e Amauri Nascimento. O show acontece na próxima sexta-feira (30), a partir das 20h, garantindo um repertório animado para quem gosta de dançar e aproveitar o melhor do forró.

Para falar sobre o projeto "Forró do Bonfim", o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a cantora Cirlene Menezes, fala sobre a juventude fortalecendo o forró a cada apresentação.

“Aqui a gente não tá para dizer quem faz o melhor forró... A gente tenta fortalecer o forró e mobilizar cada vez mais. É bonito ver a juventude com esse gás e participando.”, afirma Cirlene Menezes

Cantora Cirlene Menezes - Foto Emerson Menezes

O evento acontece na Villa Bonfim, localizada na Ladeira da Sé, nº 143, em Olinda, Pernambuco, em um ambiente ideal para reunir amigos e curtir uma noite de muita descontração e tradição nordestina.

Os ingressos têm valor de R$ 20, com couvert, uma oportunidade para o público aproveitar uma programação musical especial em um dos cenários mais charmosos de Olinda.

SERVIÇO

Evento: Forró do Bonfim com Cirlene Menezes

Data: Sexta-feira, 30 de outubro de 2026

Horário: A partir das 20h

Atrações: Cirlene Menezes, Leandro Leite, Márcia Lima e Amauri Nascimento

Local: Villa Bonfim

Endereço: Ladeira da Sé, nº 143, Olinda – PE

Couvert: R$ 20

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