SOLIDARIEDADE Forró Iluminado celebra 20 anos com grandes atrações e solidariedade em Recife Festa beneficente da AACD reúne grandes nomes para apoiar a reabilitação de milhares de pessoas no estado.

No dia 29 de maio, às 19h, a AACD Recife realiza a 20ª edição do Forró Iluminado, na Arcádia Apipucos, na Zona Norte do Recife.

O evento junino beneficente tem como objetivo arrecadar recursos para a continuidade dos atendimentos da instituição, que reabilita cerca de 10 mil pessoas, por mês, com deficiência física e mobilidade reduzida no Estado de Pernambuco.

O evento conta com a participação de 10 atrações, entre elas estão: Geraldinho Lins, Quinteto Violado e Bia Villachan. Além da participação do padrinho e da madrinha do evento, Alcymar Monteiro e Cylene Araújo, que também se apresentarão na noite.

Poster promocinal da 20ª edoção do Forró Iluminado

Os ingressos já estão disponíveis para compra, tanto online quanto física, com preços de R$250 à R$2.000. Da forma online, os ingressos podem ser adiquiridos na evenix e no site da AACD. Na forma física, podem ser encontrados na Ingressos Prime, Trois Barbearia e Casa do Pará.

Em entrevista a Rádio Folha FM, o Gestor da AACD, Renan Cassimiro, falou sobre os custos da AACD



"Temos um custo médio de aproximadamente 1 milhão e 400 mil e esse déficit mensal é de 400.000. E isso com todo apoio, ps mantenedores são pessoas que ajudam, doações espontâneas, nosso bazar que a gente tem peças lá que a gente vende a partir de R$1. Isso tudo para fortalecer a nossa causa."

A madrinha do evento beneficente, Cylene Araújo, ainda deixou um recado

"Eu como artista, como cidadã, aproveito para convocar todos vocês que estão em casa, nos ouvindo, você que esttá nos vendo através das redes sociais, junte seus amigos, tem uma festa nesse mês, já aproveita e ainda dá tempo comprar uma mesa de oito lugares, de quatro lugares e você pode fazer a confraternização lá dentro."

Jota Batista, Cylene Araújo e Renam Cassimiro/Foto:@vitoriaclic





