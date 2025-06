A- A+

SÃO JOÃO 2025 Forrobodó das Rainhas celebra a cultura nordestina com muito forró e tradição em Olinda A festa será realizada no sábado (14), reunindo música, dança, aclamações simbólicas e muita celebração à cultura popular nordestina

O mês de junho chega em Olinda com o Forrobodó das Rainhas, evento que promete ser um dos grandes destaques da temporada junina em Pernambuco. A festa será realizada no sábado (14), a partir das 19h, no Boteco do Porto, reunindo música, dança, aclamações simbólicas e muita celebração à cultura popular nordestina.Idealizado por Sâmia Veras e com uma programação vibrante e inclusiva, o evento contará com duas atrações musicais de peso: Marquinhos Balada e A Malvadona, nomes já consagrados nos palcos do estado..

A noite terá ainda a apresentação especial da tradicional Quadrilha Rainha da Sucata, do bairro dos Bultrins, em Olinda. O ponto alto da noite será a Aclamação das Rainhas, Princesas e Matutas Plus Size do São João de Pernambuco – um momento de valorização da diversidade, da beleza e da força das representatividades femininas fora dos padrões tradicionais. A coroação destaca a potência popular do São João como espaço de resistência, arte e orgulho nordestino.

“O Forrobodó das Rainhas, em sua IV Edição (2025), é mais do que uma festa: é um ato de afirmação, empoderamento feminino, combate às diferenças de corpos, exaltação da cultura nordestina e celebração das nossas identidades. É o São João de todo mundo, com respeito, inclusão e muita alegria”, afirma Sâmia Veras.

A iniciativa é uma realização do projeto de empoderamento feminino As Mil Faces de Uma Plus, com idealização de Sâmia Veras, e conta com o apoio do Boteco do Porto, espaço que vem se consolidando como um verdadeiro ponto de encontro da diversidade cultural em Olinda.

Aberto ao público, o evento convida todo mundo a vestir sua melhor roupa de chita, reunir os amigos e celebrar o São João com muito orgulho, música boa e o calor humano que só o povo nordestino sabe oferecer.

Serviço:

Forrobodó das Rainhas

14 de junho (sábado), a partir das 19h

Boteco do Porto – Olinda/PE

Atrações: Marquinhos Balada, A Malvadona, Quadrilha Rainha da Sucata

Aclamação das Rainhas, Princesas e Matutas Plus Size do São João de Pernambuco

Evento gratuito e aberto ao público

Mais informações:

Instagram

WhatsApp: (81) 98661-7614

