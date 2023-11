A- A+

ENVELHECIMENTO Fórum discute envelhecimento da população no Recife O encontro tem início nesta quinta-feira (16), com a presença do Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Alexandre Silva

O Fórum Sesc da Longevidade vai acontecer nesta quinta-feira(16) e sexta-feira(17), com palestras e debates gratuitos na Universidade Católica de Pernambuco- Unicap. Abertura terá presença do Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Alexandre Silva. Com o tema “As Políticas Públicas no processo de envelhecimento: 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, um Direito de Envelhecer”, o Fórum espera a participação de aproximadamente 600 pessoas, em especial pessoas idosas, profissionais e estudantes de áreas que atuam no envelhecimento. Durante os dois dias, o público poderá assistir a palestras e debates, que vão considerar abordagens como aspectos jurídicos, raça, gênero, entre outros.

Secretário dos Direitos da Pessoa Idosa do MDHC, Alexandre Silva



O percentual de pessoas com mais de 60 anos no Brasil chegou a 15,8%, de acordo com dados apresentados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda de acordo com ele, o número significa o aumento de 46% desses indivíduos, em comparação ao Censo de 2010. Diante dessa realidade e da urgência de discutir a qualidade de vida dessa população, Recife vai sediar a quinta edição do Fórum Sesc da Longevidade, nos próximos dias 16 e 17.



“É urgente pensar em como a sociedade se relaciona com a pessoa idosa, de que forma garante seus direitos e pensa em políticas e práticas que levem bem-estar, segurança e protagonismo para ela. E é ainda mais simbólico esse aumento ser registrado em 2023, com o marco dos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa”, analisa Mônica Buarque, coordenadora de Assistência e Bem-Estar do Sesc Pernambuco e organizadora da iniciativa.

O Fórum acontece presencialmente no Bloco G e nos auditórios G1 e G2 da Universidade Católica de Pernambuco, na Boa Vista, e contará com algumas transmissões ao vivo. As inscrições são gratuitas e estão abertas no https://cursos.sescpe.com.br/.



