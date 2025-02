A- A+

CULTURA " Fotobiografia Naná Do Recife para o Mundo" celebra Naná Vasconcelos Lançamento acontece na sexta (14 ) na Torre Malakoff, às 19h, traz mais de 200 fotos em uma linha do tempo que retrata desde o Naná criança até o artista consagrado.

A Companhia Editora de Pernambuco – Cepe, lança na sexta-feira (14) a “Fotobiografia Naná – Do Recife para o Mundo” que traz em suas 240 páginas, mais de 200 fotos de diferentes fotógrafos, apresentando um Naná Vasconcelos pouco conhecido, ou desconhecido, do público em geral.

O livro é organizado pelo jornalista e designer Augusto Lins Soares e também conta com imagens do acervo de Patrícia Vasconcelos, viúva e curadora do legado do músico percussionista. Naná Vasconcelos foi ganhador de 8 prêmios Grammy e eleito, por nove vezes consecutivas, o melhor percussionista do mundo pela revista norte-americana de jazz Downbeat, de 1993 a 1991.

Nesta segunda-feira (3), a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, conversou, em primeira mão, com o organizador do livro e com Patrícia Vasconcelos, que veio especialmente de Nova York, onde mora atualmente, para o lançamento do livro que é uma homenagem aos 80 anos de nascimento do músico, transcorridos em 2 de agosto de 2024.

“A importância deste livro é que ele ajuda a desmistificar certas coisas e acrescenta muito para a manutenção da memória do legado, da importância artística de Naná. Uma oportunidade única para pesquisadores. A minha inquietação hoje é a mesma inquietação de Naná. Ele costumava se definir como “o Brasil que o Brasil não conhece”, explica Patrícia Vasconcelos.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

A fotobiografia revela um pouco do “Brasil que o Brasil desconhece’ como costumava se definir Naná Vasconcelos. Ensaios, apresentações musicais, as célebres aberturas do Carnaval do Recife, momentos de descontração, as “coxias” dos teatros, imagens do artista com seu gato de estimação estão disponíveis para pesquisadores e público em geral para a manutenção da importância do artista falecido em 2016.

“Comecei a pesquisa em junho de 2023 e finalizei em outubro de 2024, minhas fontes são o acervo do artista, os bancos de imagens (públicos e privados) e os acervos dos fotógrafos brasileiros e estrangeiros”, esclarece Augusto Lins soares.

O lançamento da “ Fotobiografia Naná – Do Recife para o Mundo” acontece na Torre Malakoff, na sexta-feira (14), 19h, e contará com as apresentações do percussionista Gilú Amaral, do flautista e diretor musical César Michiles, da cantora Surama Ramos e das batuqueiras do grupo olindense `Yyámassé málé .

Serviço

Lançamento do livro “Fotobiografia Naná – Do Recife o Mundo”

Sexta (14), 19h

Torre Malakoff ( Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife)

Entrada gratuita

Livro impresso – R$ 100,00

