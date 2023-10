Fotógrafo Josenildo Preá recebe Título de Cidadão de Pernambuco

A- A+

Em uma noite de muita emoção, o fotógrafo Josenildo Tenório, mais conhecido como Josenildo Preá, recebeu o Título de Cidadão Pernambucano. A cidadania foi proposta e entregue pelo deputado estadual Jarbas Filho (MDB), assim como a mini maquete da Assembleia Legislativa. A solenidade, devido ao quadro de saúde do homenageado, aconteceu em sua própria residência e reuniu amigos e familiares.

Muito emocionado, Jarbas Filho relembrou a trajetória de Preá, que iniciou sua carreira no Jornal do Commercio, passou por diversos veículos de comunicação estaduais e nacionais para depois fazer parte da equipe do ex-senador Jarbas Vasconcelos, com quem permaneceu pelos seus mais de cinquenta anos de vida pública.

“Esse título é mera formalidade, porque Preá fez de Pernambuco a sua casa, ele já era pernambucano de coração. Deu sua contribuição através das suas lentes ao estado e ao Brasil, recebeu prêmios. Com Jarbas, retratou a sua trajetória, assim como fez com a minha".

Ainda de acordo com o deputado, foi uma honra fazer a entrega da comenda ao fotógrafo.

“Que alegria que eu estou podendo fazer esse gesto, fazer essa solenidade e entregar esse título, tornado-o de forma oficial cidadão pernambucano. Esse, sem dúvida, é o maior projeto que eu já apresentei até agora na Assembleia Legislativa, e será o meu maior projeto, independente do que aconteça nos próximos três anos”.

Através de uma mensagem lida, o fotógrafo Josenildo Preá agradeceu a cidadania recebida ao deputado, ressaltando sua passagem pela fotografia e os laços que fez e os momentos que registrou.

“Estou muito feliz em receber esse título vindo das mãos do deputado Jarbas Filho, que eu acompanhei crescer e vi herdar de seu pai o amor e o compromisso com o povo, hoje trabalhando com muita dedicação por Pernambuco”.

