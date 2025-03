Fotojornalista Priscilla Buhr lança "Não Reagente"

A- A+

O lançamento de "Não Reagente", novo fotolivro da premiada fotógrafa pernambucana e artista visual Priscilla Buhr, que discute a maternidade e seus atravessamentos, acontece no Centro Marta Almeida, no Bairro do Recife, às 10h, no sábado ( 22), dentro das atividades do Mês da Mulher da Secretaria da Mulher da Prefeitura do Recife. Priscilla transformou o seu trabalho de pesquisa sobre a maternidade, infertilidade e direito das mulheres em uma edição que faz uma releitura da exposição "Não Reagente" de 2023.

O lançamento oficial do fotolivro "Não Reagente," contará com um debate de Priscilla com a editora Maíra Gamarra e mediação da produtora Olga Wanderley. Em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, nesta terça (18), Priscila fez questão de ressaltar que o lançamento do livro tem apoio do Funcultura - Governo de Pernambuco.

O fotolivro "Não Reagente" marca uma nova leitura do projeto, reunindo fotografias inéditas e textos que aprofundam as complexas relações entre o corpo feminino e os discursos de poder que o controlam. A obra questiona as normas sociais que definem a mulher ideal como aquela que se casa, tem filhos e cuida do lar, e desafia essa narrativa ao perguntar: o que acontece quando a maternidade não é uma opção? Como a sociedade vê e trata as mulheres que não podem ou não querem gerar?" E quando a mulher se torna mãe e nega o lugar do apagamento?

O conceito gráfico do fotolivro foi desenvolvido para dialogar intimamente com as imagens, com um formato compacto de 12x17 cm que convida ao manuseio e à imersão. A paleta de cores, inspirada no sangue, simboliza a fluidez e a transformação, do sangue vivo ao coagulado, criando uma conexão orgânica com o tema. A narrativa visual segue uma lógica intensa, alternando entre momentos de silêncio, dureza, suavidade e respiros. A premiada escritora e professora Noemi Jaffe faz o pósfácio da obra.

Além das imagens que compuseram a exposição, o livro traz fotografias inéditas, selecionadas a partir do arquivo da artista e de novas produções realizadas ao longo dos últimos dois anos.

"Olhar para a trajetória do trabalho, construído ao longo de quase 10 anos, foi um redescoberta de mim mesma. E perceber algumas lacunas foi um convite pra criar mais: novos diálogos, novos símbolos", explica Priscilla Buhr.

O livro estará à venda no local por R$ 85, com tiragem limitada de 500 exemplares viabilizada pelo apoio do Funcultura. Após o lançamento, a publicação poderá ser adquirida em livrarias e no site

SERVIÇO

Lançamento do livro "Não Reagente"

Sábado (22)

Centro de Promoção de Direitos da Mulher Marta Almeida, Rua do Bom Jesus, 147, Bairro do Recife

Entrada gratuita

Livro à venda no evento e depois em livrarias indicadas Valor: R$ 85

Mais informações: www.priscillabuhr.com.br

