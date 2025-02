A- A+

CINEMA "Frevo Michiles", documentário de Helder Lopes, estreia no Recife O longa-metragem do diretor Helder Lopes sobre o compositor pernambucano Jota Michiles, estreia dia 13 no São Luiz e Cinema Museu da Fundação Joaquim Nabuco

O documentário do diretor Helder Lopes sobre o compositor pernambucano Jota Michiles, estreia no Recife na quinta-feira (13), nos cinemas São Luiz e Cinema Museu da Fundação Joaquim Nabuco, Casa Forte. Tem exibições marcadas nas cidades do Rio de Janeiro, Maceió, São Paulo, Caruaru e Garanhuns. A expectativa é que o filme seja distribuído para cinemas de todo o Brasil.

Vencedor dos prêmios de melhor trilha sonora e premiado pela crítica da Abraccine como melhor longa-metragem no Cine PE 2023, o documentário "Frevo Michiles" celebra a vida e a obra do compositor pernambucano Jota Michiles, Patrimônio Vivo de Pernambuco e um dos maiores nomes do frevo.

O documentarista Helder Lopes tem se concentrado na pesquisa sobre grandes nomes da cultura brasileira, em especial os compositores da música popular. Nesta terça-feira (4), Helder Lopes e Jota Michiles conversaram com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, sobre a realização do longa-metragem.

Michiles tem composições que até hoje são consideradas grandes sucessos e foram responsáveis pela valorização do nosso ritmo, principalmente junto a uma geração mais jovem. “Bom Demais” celebra em 2025, 39 anos, e permanece sendo cantada nos palcos, prévias carnavalescas e ecoa pelas ruas das cidades durante o Carnaval.

“Frevo Michiles” é uma oportunidade para mergulhar na trajetória de um artista que tem a capacidade de transformar a vivência cotidiana em pura poesia sonora. Em Recife o lançamento ocorre em meio ao aquecimento para a folia de momo. O público poderá conhecer de perto o legado do compositor Jota Michiles, que tem sua música reverenciada por artistas como Alceu Valença, Spok, Getúlio Cavalcanti e Edson Rodrigues.

No documentário “Frevo Michiles” além dos clássicos frevos já consagrados, o público também entrará em contato com composições que apresentam outros ritmos e facetas do compositor recifense.

Para a pré-estreia, em 12 de fevereiro, está sendo organizada uma celebração da música, com direito à participação do grupo Três em Cena, formado por Cesar Michiles, na flauta;Beto Hortis, no acordeon; e Jerimum de Olinda, na percussão. A sessão especial será na Sala Museu do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, Avenida Dezessete de Agosto,2187, em Casa Forte, às 19h, com as presenças de Jota Michiles e Helder Lopes.

