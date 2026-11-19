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CANAL SAÚDE Frustrações: ouvir um "não" pode ser tão desafiador e refletir na vida adulta Psicóloga aborda a relação entre frustração, autoestima, superproteção na infância e a importância da maturidade emocional

Lidar com frustrações, aceitar um não e compreender que nem sempre as expectativas serão correspondidas são alguns dos desafios da vida adulta. Seja em relacionamentos, no ambiente profissional ou na realização de projetos pessoais, ouvir um “não” pode despertar sentimentos de rejeição, insegurança e incapacidade. Embora faça parte das experiências humanas, a dificuldade de aceitar essas situações pode afetar a autoestima e comprometer o bem-estar emocional.

Nesta quinta-feira (19), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou com a psicóloga Dra. Andréa Formiga, que falou sobre a dificuldade de lidar com negativas e a importância de desenvolver a maturidade emocional para enfrentar as adversidades.

Durante a entrevista, a especialista destacou que, muitas vezes, o sofrimento provocado por uma negativa não está necessariamente no “não” recebido, mas na interpretação que cada pessoa faz daquela situação. Uma resposta negativa em um processo seletivo, por exemplo, pode ser compreendida como uma simples decisão profissional, mas também pode despertar a sensação de não ser suficientemente competente ou de não possuir valor.



Segundo a psicóloga, é importante compreender que nem tudo está sob o controle individual e que as experiências nem sempre acontecem conforme o desejo de cada um. Essa percepção também se aplica aos relacionamentos afetivos, às amizades e à carreira profissional. Um término, uma oportunidade que não se concretiza ou uma demissão podem provocar sofrimento, especialmente quando a pessoa associa esses acontecimentos à própria capacidade ou ao seu valor.

Outro ponto abordado foi a influência da criação familiar na maneira como os indivíduos enfrentam as dificuldades durante a vida adulta. A família funciona como um dos primeiros espaços de aprendizado sobre convivência, limites e resolução de conflitos.

Ela falou que a superproteção, nesse sentido, pode contribuir para que algumas pessoas cheguem à vida adulta com dificuldades para aceitar limites e compreender que nem sempre terão suas vontades atendidas. No ambiente profissional e nos relacionamentos, por exemplo, existem diferenças de opiniões, recusas e situações que exigem paciência e capacidade de adaptação.

A especialista falou que a capacidade de aceitar que outra pessoa teve uma oportunidade ou alcançou um resultado positivo não deve ser interpretada como uma diminuição do próprio valor. Pelo contrário, reconhecer diferentes trajetórias e compreender que cada indivíduo possui seu próprio tempo pode contribuir para relações mais saudáveis e uma autoestima mais equilibrada.

Assista a entrevista completa nos links abaixo:



A psicóloga explicou que a dor provocada por uma negativa muitas vezes não decorre da recusa em si

"O que dói, às vezes, não é o “não”, mas a forma como a gente passa a acreditar em si mesmo depois de ouvi-lo. Quantas e quantas pessoas vão a um processo seletivo, se preparam, estudam e tudo mais, mas recebem um “não”. Diante disso, a pessoa pode pensar: “Poxa, eu gostaria muito de ter conseguido aquela vaga, mas vou me preparar ainda mais, porque um dia estarei nesse lugar”. Mas também pode acontecer de outra pessoa receber a mesma resposta e pensar: “Eu não sou bom o suficiente. Talvez isso não seja para mim”. Então, a forma como a pessoa se enxerga e recebe o “não” faz toda a diferença."

A especialista utilizou a dinâmica dos esportes para lembrar que aprender a perder

“Como é importante também, muitas vezes, a gente estar no banco de reservas, que é um lugar em que você faz parte do time, mas, naquele momento, não está ganhando. Ainda assim, você pode aplaudir a vitória do outro, aprender com os erros e os acertos dele. Nem sempre você será a pessoa mais importante ou aquela que mais vai se destacar, mas você faz parte daquilo. E essa busca pela alta performance, tão presente no momento atual em que vivemos, às vezes também é exaustiva.”

Dra. Andréa Formiga

Dra. Andréa destacou que a negativa é apenas uma informação neutra

“O “sim” é super fácil de dizer e de receber, mas o “não” parece ser algo ruim. No entanto, o “não” é apenas uma informação, assim como o “sim”, se a gente parar para pensar. Quando essa emoção é muito intensa, precisamos ter muito cuidado com a impulsividade diante desse “não”, com comportamentos mais impulsivos ou agressivos ao recebê-lo. Afinal, entre o pensar e o fazer, existe um intervalo no qual você pode refletir: “Vou pensar melhor sobre isso. Não vou tomar nenhuma atitude agora. Vou agir com mais cautela”.

Por fim, a psicóloga detalhou quando o isolamento e o sofrimento exigem suporte clínico

“Se a pessoa fica ali ruminando pensamentos, mais introspectiva, isolada, com um sentimento de vergonha daquela situação, e isso começa a afetar sua funcionalidade, seu dia a dia e a dinâmica da sua vida, então, de fato, é importante buscar ajuda psicológica. Por meio do processo psicoterapêutico, a pessoa pode conseguir enxergar novas formas de agir e lidar com essas situações. Porque, quando a gente aceita o que é posto, a vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse, conseguimos desenvolver novas perspectivas e possibilidades.”

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