A- A+

SOLIDARIEDADE Forró Iluminado abre temporada junina com shows e ação beneficente no Recife Evento em apoio à AACD Recife reunirá artistas do forró nordestino e pretende arrecadar recursos para atendimentos de reabilitação em Pernambuco

A solidariedade vai abrir oficialmente o calendário junino em Pernambuco com a 21ª edição do "Forró Iluminado", no dia 28 de maio, a partir das 19h, no Arcádia Apipucos, evento beneficente promovido em apoio à AACD Recife. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos atendimentos oferecidos pela instituição, referência na reabilitação de pessoas com mobilidade reduzida temporária ou permanente em todo o estado.

Para falar sobre o evento beneficente, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a cantora Cylene Araújo e Gestor Administrativo da AACD Recife Renan Cassimiro, a cantora Cylene fala sobre o impacto de participar do evento e a união de forças prol da AACD.

Essa ajuda, essa participação comprando ingresso individual, comprando a mesa, é uma forma de transformar vida. É uma somatória do bem, né? Transformar a vida. Todo mundo que participa, desde a empresa que colabora [...] até a empresa que doa alimentos”, afirma Cylene Araújo.

A programação contará com open buffet, venda de mesas para quatro e oito pessoas, além de ingressos avulsos. A apresentação da noite ficará sob o comando de Vivi Rolemberg, ao lado dos padrinhos do evento, os cantores Alcymar Monteiro e Cylene Araújo.

Sobre o propósito do Forró Iluminado o Gestor Administrativo da AACD destaca

O forró iluminado é uma forma também de ajudar a AACD continuar esse trabalho brilhante que há 75 anos a gente faz no todo o Brasil”, afirma Renan Cassimiro.

O público também poderá acompanhar shows de grandes nomes do forró, entre eles Geraldinho Lins, Petrúcio Amorim, Cristina Amaral, Silvana Salazar, Cezzinha do Acordeon, João Lacerda, Beto Hortis, Jorge Ciranda D’Luz e o grupo Quinteto Violado.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Na edição passada, o Forró Iluminado arrecadou recursos que viabilizaram mais de 820 atendimentos na AACD Recife. O evento reuniu mais de 600 participantes e contou com o apoio de 25 empresas parceiras. Para 2026, os ingressos e cotas de patrocínio empresarial já estão disponíveis para a comunidade.

SERVIÇO:

21º Forró Iluminado, da AACD Recife

Atrações confirmadas no Forró Iluminado

Quando: 28 de maio, às 19h

Onde: Arcádia Apipucos – R. de Apipucos, 568 – Apipucos, Recife – PE

Ingressos: Venda na AACD Recife (Av. Advogado José Paulo Cavalcanti, 155 – Ilha Joana Bezerra) e por meio do site: https://www.evenyx.com/forro-iluminado-aacd

Preço: R$270,00 (avulso), R$1.100,00 (mesas com 4 lugares) e R$2.100,00 (mesas com 8 lugares)

Mais informações sobre patrocínio: Adeilson Neves – [email protected] / (81) 3419-4005 / 99878-7071 – e Renan Cassimiro – [email protected] / (81) 3419-4011 / 99898-2569

Mais informações sobre o evento: (81) 3419-4005 / 3419-4015 / 81 98786-0989 (WhatsApp)

Veja também