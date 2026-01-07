A- A+

MÚSICA Tauã Cordel fortalece identidade autoral na música nordestina Cantor pernambucano lança o álbum "Na Casa Bora Viver", aposta na mistura entre MPB e forró e amplia seu alcance nas plataformas digitais

O cantor e compositor de Pernambuco, Tauã Cordel, lança o álbum “Na Casa Bora Viver”, projeto presencial gravado à beira-mar, na Pedra do Xaréu, no litoral pernambucano. Filho de Nando Cordel, ele reconhece a influência familiar, mas imprime à obra um estilo próprio, guiado pela tranquilidade e pela relação com a natureza.

Para falar sobre o lançamento do álbum, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o cantor e compositor Tauã Cordel, ele fala sobre a definição de seu estilo musical.

O meu estilo é um forró com reggae... Como eu vim da escola do meu pai e Dominguinhos, então o forró sempre estava na veia. Só que eu fui criado na praia... Em vez de ser o forró pé de serra, ficou o forró pé de areia."

Circulando entre a nova MPB e o forró, Tauã apresenta um som de atmosfera praiana, com letras simples e conectadas ao dia a dia e segue ampliando sua presença na música nordestina com um caminho autoral bem definido.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Seus singles já ultrapassam a marca de 5 milhões de reproduções nas plataformas digitais. Nas redes sociais, o cantor reúne mais de 100 mil seguidores, mantendo diálogo constante com o público. Outro destaque da carreira foi a gravação de um DVD no Bar do Meio, em Fernando de Noronha. O projeto contou com participações de Maneva, Banda Eva e Nando Cordel, ampliando o alcance do trabalho do artista.

SERVIÇO

Já disponível no YouTube

A partir do dia 20 de janeiro no Spotify





