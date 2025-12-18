A- A+

LITERATURA Livro "Visionárias" resgata mulheres apagadas da História de Pernambuco Obra da jornalista Danielle Romani será lançada na Academia Pernambucana de Letras e reúne 40 perfis femininos do período colonial aos dias atuais

O livro "Visionárias", escrito, ilustrado e editado pela jornalista Danielle Romani, resgata trajetórias de mulheres que foram invisibilizadas na História de Pernambuco. Publicado com apoio do Funcultura, a obra reúne 40 perfis femininos, do ano de 1500 aos dias atuais. O lançamento acontece no dia 20 de dezembro, às 16h, na Academia Pernambucana de Letras, com entrada aberta ao público. Na ocasião, haverá um debate com a participação de 15 autores e mediação do coordenador Fábio Lucas.

Para falar sobre o lançamento do livro, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com a jornalista Danielle Romani, ela fala sobre a contribuição que deseja dar às mulheres com o livro.

A minha intenção com esse livro era minimizar esses efeitos de agressões e feminicídio, mostrando que as mulheres são guerreiras e que não foi feito só por homens.



O percurso histórico começa com Brites de Albuquerque, primeira mulher a comandar uma capitania, e segue até Raquel Lyra, primeira governadora eleita pelo voto no Estado. O livro destaca ainda mulheres que atuaram em guerras, revoluções e movimentos políticos, como Clara Camarão e as guerreiras de Tejucupapo.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



A publicação aborda a luta de abolicionistas, feministas, defensoras do voto feminino e lideranças religiosas do candomblé. Também evidencia a dificuldade histórica de acesso das mulheres aos espaços de poder em Pernambuco. Parte da tiragem foi destinada a escolas da Região Metropolitana do Recife, com foco em educação histórica e cidadã. O público poderá acessar gratuitamente a versão digital e o audiolivro pelo Instagram @visionarias_2025.

