MUSICAL Tributo a Luiz Gonzaga celebra 113 anos do Rei do Baião no Teatro do Parque Musical inspirado em Cantigas do Sol usa canções de Gonzaga para narrar a vida, a cultura nordestina e a força do sertanejo

O Teatro do Parque, no Recife, recebe no dia 14 de janeiro de 2026 às 19h30, o musical "Tributo a Luiz Gonzaga", inspirado no "Cantigas do Sol". O espetáculo utiliza canções marcantes de Luiz Gonzaga para narrar sua trajetória e a cultura nordestina. A música Menestrel do Sol surge como eixo da encenação, traduzindo saudade, resistência e dedicação à arte. A apresentação faz parte da programação do 32° Janeiro de Grandes Espetáculos e celebra os 113 anos de nascimento do Rei do Baião.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com ator e diretor do espetáculo Didha Pereira, que define a força e a permanência do legado de Gonzaga.

Luiz Gonzaga atravessa o tempo com a sua arte. É uma poesia muito forte que valoriza o povo sertanejo e prova que o sertanejo é, antes de tudo, um forte.”



Com palco nu e encenação simples, o musical propõe uma leitura sensível da força do sertanejo. São seis atores e atrizes interpretando mais de duas dezenas de músicas cantadas ao vivo, distribuídas em onze cenas. O elenco apresenta domínio vocal e interpretação naturalista ao longo do espetáculo.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

A dramaturgia aposta em elementos contemporâneos, sem perder o vínculo com o universo popular. A iluminação, assinada por Gibson Félix e Triell Andrade, reforça os sentidos da cena. O tributo reafirma a importância de Luiz Gonzaga para a música popular brasileira e para a identidade nordestina.

SERVIÇO

32° Janeiro de Grandes Espetáculos

Teatro do Parque

Quarta (14) às 19h30

Duração: 70 min / Classificação indicativa: 12 anos

Teatro do Parque fica na Rua do Hospício, 81 Boa Vista - Recife, PE

