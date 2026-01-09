A- A+

SHOW Marcos de Lima leva o show "Pernambuco Arretado" ao Teatro Arraial Com repertório autoral e participações especiais, cantor celebra ritmos nordestinos em apresentação no Recife

O cantor e compositor pernambucano Marcos de Lima apresenta ao público o show "Pernambuco Arretado", com repertório totalmente autoral. No palco, 15 músicas percorrem gêneros como xote, baião, forró e frevo, reforçando a identidade musical do Agreste e do Recife. O espetáculo propõe um encontro direto com a tradição, sem abrir mão de uma linguagem atual.

Para falar sobre o show "Pernambuco Arretado", o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou o cantor e compositor Marcos de Lima, ele fala sobre a reinvenção musical e raízes.

Eu sempre digo assim que o novo é o velho reinventado... Se você ouvir o xote aqui, Luiz Gonzaga tá no xote... Tem que deixar sua digital no negócio, sua impressão no trabalho”



A apresentação contará com participações especiais de Maciel Melo, Cezinha, Carlinhos Monteverde e Amauri Nascimento. Os convidados ampliam o diálogo entre diferentes gerações da música pernambucana.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Natural de Gravatá, o artista construiu sua trajetória valorizando as raízes nordestinas e os ritmos que marcam a cultura do estado. Marcos de Lima tem produção autoral consolidada, com CDs lançados e presença em festivais como o Canta Nordeste. O artista também mantém parcerias com nomes da cena regional.

SERVIÇO

show "Pernambuco Arretado" com Marcos de Lima e Banda

10 de janeiro (sábado), às 20h.

Teatro Arraial Ariano Suassuna – Rua da Aurora, 457, Boa Vista, Recife/PE

Ingressos à venda na bilheteria do teatro e pelo site Ticket Simples

Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível

