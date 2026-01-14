"O Diário quase ridículo de Aurora" estreia no 32° Janeiro de Grandes Espetáculos
Espetáculo será apresentado nesta sexta (16), no Teatro Capiba, no Sesc Casa Amarela, e aborda o confronto entre criação, desejo e escrita
O espetáculo "O Diário quase ridículo de Aurora" integra a programação do 32º Janeiro de Grandes Espetáculos. A montagem será apresentada na próxima sexta-feira, dia 16, no Teatro Capiba, no Sesc Casa Amarela. A trama acompanha um autor em crise criativa que passa a dialogar com Aurora, personagem criada numa noite de solidão, com o tempo, ela ganha voz própria e ultrapassa os limites da ficção.
Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o ator e diretor, Manoel Constantino, também escritor da obra, explica sobre a personagem Aurora e seu desejo de felicidade.
Aurora é uma mulher empoderada que quer ser amada e quer ser feliz. O espetáculo é um jogo de afetividade, de encontros e desencontros que são comuns ao ser humano.”
A narrativa se constrói ao longo de um ano, entre carnavais, noites urbanas, encontros secretos e silêncios, enquanto o autor busca respostas na escrita, Aurora afirma seus desejos e a vontade de existir.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
Poesia, humor e confissão se misturam na cena. O resultado é um jogo direto entre criador e criatura, realidade e invenção.
SERVIÇO
32º Janeiro de Grandes Espetáculos
Espetáculo "O Diário quase ridículo de Aurora"
Sexta (16) às 19h
Teatro Capiba - Sesc Casa Amarela - Recife - PE