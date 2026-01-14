A- A+

TEATRO "O Diário quase ridículo de Aurora" estreia no 32° Janeiro de Grandes Espetáculos Espetáculo será apresentado nesta sexta (16), no Teatro Capiba, no Sesc Casa Amarela, e aborda o confronto entre criação, desejo e escrita

O espetáculo "O Diário quase ridículo de Aurora" integra a programação do 32º Janeiro de Grandes Espetáculos. A montagem será apresentada na próxima sexta-feira, dia 16, no Teatro Capiba, no Sesc Casa Amarela. A trama acompanha um autor em crise criativa que passa a dialogar com Aurora, personagem criada numa noite de solidão, com o tempo, ela ganha voz própria e ultrapassa os limites da ficção.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o ator e diretor, Manoel Constantino, também escritor da obra, explica sobre a personagem Aurora e seu desejo de felicidade.

Aurora é uma mulher empoderada que quer ser amada e quer ser feliz. O espetáculo é um jogo de afetividade, de encontros e desencontros que são comuns ao ser humano.”



A narrativa se constrói ao longo de um ano, entre carnavais, noites urbanas, encontros secretos e silêncios, enquanto o autor busca respostas na escrita, Aurora afirma seus desejos e a vontade de existir.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



Poesia, humor e confissão se misturam na cena. O resultado é um jogo direto entre criador e criatura, realidade e invenção.

SERVIÇO

32º Janeiro de Grandes Espetáculos

Espetáculo "O Diário quase ridículo de Aurora"

Sexta (16) às 19h

Teatro Capiba - Sesc Casa Amarela - Recife - PE

